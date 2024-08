“A comunidade merece respeito do poder público”, afirma Breno

Em pronunciamento no pequeno expediente da Câmara de Aracaju nesta terça-feira, 13, o vereador Breno Garibalde trouxe a tona a situação da comunidade do Porto do Gringo, localizada no Bairro Soledade.

No local, está sendo realizada uma obra de drenagem que foi um anseio muito grande dos moradores e uma cobrança constante do mandato do parlamentar. Porém, há muitos problemas na execução dessa obra.

“A população está na lama. Estão fazendo a obra justamente no período chuvoso, e isso está gerando muitos transtornos para a comunidade. Além disso, a obra de drenagem está sendo feita sem ter esgotamento sanitário, e por isso, os dejetos estão sendo despejados diretamente no Rio do Sal, afetando a população que sobrevive daquele rio”, ressaltou Breno.

Ainda segundo o parlamentar, por conta da maneira de execução desse serviço, os pescadores e marisqueiras estão apreensivos com o futuro deles naquele local.

“Não existe comunicação clara da prefeitura com aquela população, para saber como eles serão indenizados e para onde vão. Estão preocupados se serão colocados em apartamentos, o que não faz sentido nenhum por que esses trabalhadores têm seus barcos, suas redes e seus materiais de trabalho que não tem como guardar dentro de um apartamento”, alerta o parlamentar, acrescentando que a comunidade do Porto do Gringo precisa de mais atenção do poder público municipal.

“O Porto do Gringo é uma área linda, tem uma vista belíssima do Rio do Sal e está sendo prejudicado com essa obra que está parada há mais de 30 dias. É um desrespeito com essa população que está ali ocupando a margem do rio, e estão ali porque infelizmente não temos uma cidade planejada. A culpa não é deles, a culpa é da falta do Plano Diretor da nossa cidade. Então, é necessário cobrar e fiscalizar essa obra, para que ela seja executada da maneira correta”, finalizou o parlamentar.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Rosas