Posse do escritor Antônio Camilo na Academia Sergipana de Letras será nesta sexta-feira

Solenidade de posse do novo imortal da ASL acontecerá no Auditório A, do Bloco G, da Unit Farolândia

O escritor, advogado e analista judiciário Marco Antônio Camilo dos Santos, conhecido no meio literário como Antônio Camilo, será oficialmente empossado como membro da Academia Sergipana de Letras (ASL) nesta sexta-feira, 9 de maio. O novo imortal ocupará a Cadeira nº 9, sucedendo o médico José Abud, falecido em dezembro de 2024.

Antônio Camilo é o primeiro servidor do Poder Judiciário de Sergipe — não integrante da magistratura — a ocupar uma cadeira na ASL. A solenidade ocorrerá a partir das 15h, no Auditório A, do Bloco G, da Universidade Tiradentes, Campus Farolândia, em Aracaju. A saudação ao novo acadêmico será feita pela imortal Marlene Alves Calumby.

Autor de nove livros, Antônio Camilo atua como poeta, cronista, contista, memorialista e biógrafo. Desde 1987, tem contribuído ativamente para a cultura sergipana. Sua obra é marcada por ampla pesquisa, sensibilidade e compromisso com a memória de personalidades e instituições. Em 2013, lançou seu primeiro livro e, desde então, vem se consolidando como um dos mais destacados escritores do estado e o mais produtivo biógrafo sergipano.

Natural de Aracaju, filho da professora Maria Consuelo Camilo dos Santos e do servidor público federal Juarez Camilo dos Santos, o escritor destaca o significado deste momento em sua vida pessoal e trajetória profissional. “Do ponto de vista pessoal, é a confirmação de que quem tem foco, perseverança e fé vence, podendo chegar a lugares antes inimagináveis. Já profissionalmente, é o reconhecimento de um trabalho sério, de muita pesquisa e dedicação, com o firme propósito de entregar ao leitor uma obra da melhor qualidade”, afirma.

Saiba mais sobre Antônio Camilo

Com uma produção literária consistente, Antônio Camilo é autor de “Um Presente de Deus – Histórias em Versos”, “Contos de Pérola”, “Getúlio Sávio Sobral – Fé, Trabalho e Perseverança”, “Elysio Carmelo – Um Homem Admirável”, “A Família do Coração Imaculado de Maria no Brasil”, “Rochinha – Decano da Humildade”, “Antonio Carlos Valadares – O Realizador de Sonhos”, “Carlos Magalhães – Pode me chamar de Magá que eu não me incomodo” e “José Trindade – Um Homem Singular. Um Ser Especial”.

Parte dessas obras foi prefaciada ou apresentada por grandes nomes da política e do Judiciário brasileiro, como o ex-presidente da República José Sarney, o ex-governador e ex-senador Pedro Simon, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres Britto, o ex-senador Francisco Guimarães Rollemberg e o ministro do Tribunal Superior do Trabalho Augusto César Leite de Carvalho, entre outras personalidades.

Texto e foto NV Comunicação