POSTOS DE COMBUSTÍVEIS SÃO ALVOS DE FISCALIZAÇÃO EM ARACAJU; OUTROS SEIS TAMBÉM SERÃO FISCALIZADOS, DIZ MP

O Ministério Público de Sergipe (MPSE), a Polícia Civil, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo (Ipem/SP), o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) e os Procons Estadual e Municipal realizam nesta quarta-feira (12), uma operação de fiscalização em postos de combustíveis de Aracaju.

A ação acontece em um posto de combustíveis localizado na Avenida Delmiro Gouveia, na Coroa do Meio e tem o objetivo verificar a volumetria dos combustíveis, garantindo que o consumidor receba a quantidade correta pelo valor pago.

As informações passadas pela promotora Euza Missano, da Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor, a operação visa garantir a qualidade e a volumetria correta dos combustíveis. “Nós estamos aqui com o propósito do Estado e do município de assegurar que o consumidor esteja adquirindo um produto de qualidade e recebendo a quantidade exata pelo valor pago”, disse a promotora.

O MPE informou ainda que ao longo do dia seis postos serão fiscalizados. “Qualquer espécie de fraude que ela venha acontecer não só é detectada pelo ITPS através dos instrumentos de medição, mas hoje com o pessoal também do IPEM a própria placa do dispositivo que tem dentro da bomba ela também está sendo verificada já que nós já tivemos casos informados de fraudes existentes em outras cidades do Nordeste, a gente não quer que isso chegue aqui”, disse Euza Missano.

Foto: ITPS/ Aracaju