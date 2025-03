Aracaju: Povos de Terreiros são oficialmente incluídos nas comemorações dos 170 anos

Pela primeira vez na história, os Povos de Terreiros foram oficialmente incluídos nas celebrações do aniversário de Aracaju. A comemoração dos 170 anos da cidade marcou esse avanço com a realização do Padê de Exu, na manhã desta segunda-feira, 17, na Praça de Eventos Hilton Lopes, mais conhecida como Praça dos Mercados.

A prefeita Emília Corrêa, acompanhada do vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, participou do evento no Centro da cidade, reafirmando o compromisso da gestão municipal com o respeito à liberdade religiosa.

“Aracaju é uma cidade plural, construída por diferentes mãos, crenças e culturas. Celebrar nossa história sem reconhecer a contribuição dos Povos de Terreiros seria ignorar uma parte essencial de quem somos. Hoje, damos um passo histórico rumo ao respeito e à inclusão de todos que fazem de Aracaju uma cidade rica em diversidade”, declarou a prefeita.

Ela também reforçou que a gestão busca contemplar a todos, independentemente da fé ou tradição. “A liberdade religiosa é um direito fundamental, e não precisamos de uma lei para garantir aquilo que deve ser cumprido: o respeito e a dignidade de cada cidadão. Esse é um momento de união, de valorização das nossas raízes e de reafirmação de que somos uma gestão para todos. Sintam-se contemplados e saibam que estamos aqui para cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos”, finalizou.

O vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, destacou a importância da inclusão. “Seguindo a determinação da prefeita Emília Corrêa, esta comemoração foi pensada para representar todos os povos, cores e histórias. As religiões de matriz africana fazem parte da nossa identidade, assim como outras tradições que também participaram das festividades. O respeito e a inclusão são princípios fundamentais da nossa gestão.”

A presidente do Conselho Municipal de Participação e Promoção da Igualdade Racial (Comppir), Elisangela Santos, ressaltou a relevância histórica desse momento e o impacto da iniciativa no combate ao racismo e à intolerância religiosa. “O dia de hoje é muito importante, não só por ser o aniversário de Aracaju, mas por finalmente vermos as religiões de matriz africana sendo inseridas dentro desse contexto. Vivemos em uma cidade onde o preconceito e o racismo ainda são latentes, batendo às nossas portas todos os dias. Por isso, essa celebração tem um significado tão especial. Parabenizamos a Prefeitura de Aracaju por garantir o cumprimento da lei, porque é exatamente isso que está acontecendo aqui hoje: a lei se cumprindo. E a prefeita Emília, em momento algum, se opôs a realizar este evento. Mesmo sem orçamento, reuniu esforços de onde tinha e de onde não tinha para que este momento acontecesse. O Conselho da Igualdade Racial de Aracaju parabeniza a prefeitura por essa ação e nos sentimos felizes e gratos por este dia”, afirmou.

Mãe Edinha, liderança religiosa, também celebrou esse avanço e lembrou a trajetória de luta dos Povos de Terreiros em Aracaju. “É uma honra vivenciar esse momento. Pela primeira vez, as manifestações de fé das religiões de matriz africana fazem parte oficialmente dessa celebração. Mas essa caminhada não foi fácil. Nosso povo sempre enfrentou intolerância religiosa e racismo. No passado, terreiros eram perseguidos e precisavam até de autorização policial para funcionar. Mesmo assim, a força do candomblé permaneceu viva. Quero agradecer às grandes lideranças negras, especialmente às mulheres da minha família, que mantiveram essa tradição viva em Aracaju. Hoje, com a bênção de Exu e Pombagira, celebramos essa conquista. Seguimos na luta pelo respeito e pela liberdade religiosa. Nossa fé é acolhimento e amor. Precisamos desconstruir essa visão errada que muitos ainda têm sobre nós. Vamos nos unir e fortalecer nossa caminhada.”

Com essa iniciativa, a Prefeitura de Aracaju reforça a importância do diálogo inter-religioso e da valorização de todas as manifestações culturais presentes na capital sergipana, garantindo que cada cidadão se sinta representado e respeitado nas festividades de sua cidade.

Texto e foto AAN