PP homologa Fabiano Oliveira pré-candidato a vice-prefeito de Aracaju

Na tarde desta segunda-feira, 5, a convenção do Partido Progressistas (PP) oficializou a pré-candidatura de Fabiano Oliveira para vice-prefeito de Aracaju, além de 27 pré-candidatos a vereador. O evento, realizado na sede estadual do partido, reuniu importantes lideranças políticas e apoiadores, reafirmando o apoio ao pré-candidato a prefeito, Luiz Roberto (PDT).

O presidente de honra do PP, Laércio Oliveira, expressou seu apoio e garantiu que o partido estará nas ruas trabalhando pela vitória de Luiz Roberto. O parlamentar afirmou que é preciso dar continuidade aos

projetos que têm transformado Aracaju. “Receba deste partido e de todos os nossos correligionários e pré-candidatos a nossa força de trabalho, o empenho e a qualidade dos nossos quadros. Estaremos de rua em rua referenda a melhor chapa para a nossa cidade”, afirmou o senador.

Em seu depoimento, Laércio Oliveira destacou a capacidade e experiência de Fabiano Oliveira, agradecendo aos partidos aliados pela unidade. “Eu quero agradecer a todos os partidos pela disposição de recepcionar Fabiano Oliveira como vice na chapa, esse jovem competente que já mostrou toda a sua capacidade. A partir de hoje, nós do Progressistas seguiremos com uma única bandeira que se chama Luiz Roberto”, frisou.

Unidade do grupo

O prefeito Edvaldo Nogueira parabenizou Fabiano Oliveira por abrir mão de sua própria pré-candidatura para apoiar Luiz Roberto. “Fabiano era pré-candidato a prefeito. Ele poderia ter continuado seu projeto, mas ele teve um gesto extraordinário, juntamente com o PP na pessoa de Laércio Oliveira ao dizer que era preciso a gente se unir para que Aracaju continue avançando”, declarou Nogueira.

Fabiano Oliveira, em seu discurso, reforçou seu compromisso com a cidade e destacou a parceria com Luiz Roberto. “Eu não tenho a política como profissão, mas uma missão de vida. Meu propósito é apresentar à sociedade um projeto qualificado de desenvolvimento a partir de duas pessoas que têm competência para gerir a cidade de Aracaju. Tenho certeza que juntos nós poderemos fazer Aracaju avançar muito mais”, afirmou Fabiano.

Luiz Roberto, pré-candidato a prefeito de Aracaju, elogiou a atuação de Fabiano Oliveira ao longo de sua trajetória política e agradeceu o apoio do PP. “O Progressistas nos trouxe um exemplo do espírito de união e republicanismo. Se soma ao nosso grupo, que é o maior dessas eleições em Aracaju, trazendo um vice com o perfil, a energia e a iniciativa de Fabiano Oliveira, consolidando os atributos para chegarmos à vitória”, concluiu Luiz Roberto.

Presenças

Participaram do ato a ex-senadora Maria do Carmo Alves; o deputado estadual Luciano Pimentel; o secretário de estado de Articulação com os Municípios, Neto Batalha; o segundo suplente de senador, Fernando Carvalho; e a coordenada do Mulheres Progressistas, Glória Sena.

