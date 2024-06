PRAÇA DA BANDEIRA ESTÁ SEM A BANDEIRA E COM ESPAÇO DO MEMORIAL ESQUECIDO PELA GESTÃO, LAMENTA VEREADOR

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) esteve na Praça da Bandeira, uma das mais tradicionais de Aracaju que fica no Centro da cidade, e lamentou que o local foi esquecido pela gestão municipal. Segundo o vereador, os moradores e comerciantes próximos falam da insegurança do local.

“A Praça da Bandeira há muito tempo está abandonada. Nem as bandeiras do Brasil e de Sergipe são hasteadas mais. Os coretos se acabaram com o tempo ou viraram abrigos de moradores de rua”, lamenta o vereador.

A praça também abrigava o “Memorial da Bandeira”, que foi inaugurado em 2004 com pompa pelo então prefeito Marcelo Déda, que queria valorizar o local e o nome da praça. O memorial fazia parte do projeto Museu de Rua e tinha a finalidade de resgatar os símbolos cívicos e fazer uma homenagem à praça. O espaço foi projetado sob os critérios de inclusão social com acessibilidade para cadeirantes.

“Infelizmente é muito triste ver o estado que se encontra o Memorial da Bandeira, totalmente abandonado e esquecido. E o dinheiro público investido saiu pelo ralo. E olhe que ele foi construído pelo grupo da atual gestão, o vice-prefeito era Edvaldo Nogueira e o presidente da Emurb (empresa pública que construiu o espaço) já era o Sérgio Ferrari, que continua no cargo até hoje. Já fiz várias solicitações à prefeitura, mas parece que não há interesse de revitalizar. Ou seja, são 20 anos que eles estão no poder e nem ficam tristes ao ver o abandono de algo que eles mesmos fizeram”, lamenta Ricardo Marques.

Texto e foto Fredson Navarro