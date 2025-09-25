Praça do Cordel recebe o nome da poeta Izabel Nascimento, na Bahia

A poeta e cordelista Izabel Nascimento, sergipana de destaque na literatura de cordel, recebeu uma homenagem especial durante a 18ª edição do Festival Literário e Cultural de Feira de Santana (FLIFS). A tradicional Praça do Cordel, espaço que reúne nomes consagrados da poesia popular brasileira, se chamar nessa edição do evento, Praça do Cordel Izabel Nascimento, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a cultura.

O festival acontece entre os dias 23 e 28 de setembro, na Praça Padre Ovídio, no centro de Feira de Santana (BA), com uma programação diversificada e gratuita que inclui literatura, música, teatro e tradições populares.

“Receber a homenagem da 18ª edição da FLIFS, que batiza a Praça do Cordel com meu nome, é mais do que uma honra pessoal: é um reconhecimento à força da poesia popular e à presença das mulheres na literatura de cordel”, destacou Izabel Nascimento.

Praça do Cordel Izabel Nascimento

Ao longo dos dias de evento, a Praça do Cordel reunirá cordelistas de várias regiões do país, como Alice Moraes (BA), Ana Santana (SE), Auritha Tabajara (CE), Carlos Silba (BA), Chico Pedrosa (PE), Domingos Santeiro (BA), Franklin Maxado (BA), Juliana Maciel (BA), Jurivaldo Alves (BA), Luciano Ferrera (BA), Luiz Natividade (BA), Mestra Lainha (BA), Patrícia Oliveira (BA), Romildo Alves (BA), Sueli Valeriano (BA), Wagner Alves (BA), entre outros nomes, além da própria Izabel Nascimento.

O espaço promete ser um ponto alto da programação, celebrando a tradição e a renovação da literatura de cordel com apresentações, recitais e lançamentos.

FLIFS

Criado em 2008, o FLIFS é considerado a primeira feira literária da Bahia e já se consolidou como um dos principais eventos culturais do estado. A cada edição, estima-se a participação de cerca de 50 mil visitantes, entre estudantes, educadores, artistas e público em geral.

O Festival Literário e Cultural de Feira de Santana é organizado pela UEFS e pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), em parceria com o Núcleo Territorial de Educação do Estado (NTE 19), a Prefeitura de Feira de Santana, a Arquidiocese local e o Instituto Federal da Bahia (IFBA).

Texto e foto Cândida Oliveira