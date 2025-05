PRAÇA FAUSTO CARDOSO RECEBE ABERTURA DO FORRÓ CAJU 2025 NESTA SEXTA-FEIRA, 30; CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Na próxima sexta-feira (30), o forró vai invadir a Praça Fausto Cardoso, na abertura da programação do Forró Caju 2025. O evento contará com quase 30 dias de festa e mais de 60% das atrações formadas por artistas locais.

Com um formato descentralizado, a edição demonstra o compromisso da gestão da prefeita Emília Corrêa de levar os festejos para perto das comunidades, movimentar o comércio e impulsionar a economia de diversos bairros, consolidando a capital sergipana como o cenário do melhor São João do mundo.

Na Praça Fausto Cardoso, localizada no berço histórico e cultural da cidade, na região central, as atrações subirão no Palco Rogério entre os dias 30 de maio e 1º de junho, para compor a programação do Circuito Cultura Nordestina. O palco faz homenagem ao músico-poeta de Estância que eternizou a canção ‘Sergipe é o país do forró’.

Ainda neste circuito, a festa acontece no conjunto Augusto Franco nos dias 4 e 5 de junho. Já no bairro Bugio, as atrações se apresentam de 6 a 8 de junho.

A programação principal acontece entre 18 e 29 de junho, na tradicional Praça Hilton Lopes, entre os mercados centrais.

Programação da Praça Fausto Cardoso

30/05 – Palco Rogério

Orquestra Sanfônica

Sena

Falamansa

Xote Baião

Irah Caldeira

31/05 – Palco Rogério

Luiz Paulo

Walter Nogueira

Nando Cordel

Fulô de Mandacaru

Douglas Gavião

01/06 – Palco Rogério

Sérgio Lucas

Assisão

Adelmário Coelho

Alcymar Monteiro

Joésia Ramos

Edição descentralizada

A festa se espalha ainda mais com o Circuito de Bairros. Aos finais de semana, entre 14 e 29 de junho, os bairros 17 de Março, América e Lamarão também entram no ritmo junino, com apresentações que integram a agenda oficial da capital.

Este ano, o evento também traz o Circuito Cidade Junina, fruto da parceria entre a Prefeitura de Aracaju, o Sistema Fecomércio/Sesc e o Ministério do Turismo. De 9 a 29 de junho, o circuito contará com shows de bandas locais, concurso de quadrilhas, comidas típicas e uma cidade cenográfica criada especialmente para o evento.

Para completar, a celebração também incluirá o Fórum do Forró 2025, um espaço dedicado ao debate sobre a música nordestina e cultura, reunindo artistas, pesquisadores e entusiastas para valorizar e fortalecer esse patrimônio cultural.

Confira aqui a programação completa do Forró Caju 2025