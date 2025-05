Praça Fausto Cardoso receberá Semana S nos dias 16 e 17 de maio, em Aracaju

Nos dias 16 e 17 de maio, Aracaju será uma das cidades-sede da Semana S do Comércio, evento que mobiliza todo o Brasil com ações integradas do Sistema Comércio — composto por Fecomércio, Sesc e Senac — para promover serviços gratuitos, capacitação profissional e cultura. Em Sergipe, a programação acontece na Praça Fausto Cardoso, no coração da capital, com a presença de todas as unidades móveis do Sesc e do Senac, oferecendo atendimentos à população em diversas áreas.

Entre os destaques da programação está o Sesc Saúde Mulher, que realizará exames gratuitos de mamografia e citopatológicos, e o OdontoSesc, com atendimentos odontológicos mediante agendamento. A unidade BiblioSesc levará um acervo de três mil livros para empréstimo e consulta, promovendo leitura e contação de histórias. Também estará presente o CineSesc, exibindo filmes em um caminhão adaptado com palco retrátil e estrutura cênica.

O Senac marcará presença com oficinas e atividades voltadas para qualificação profissional, reforçando sua atuação em todos os municípios sergipanos por meio de cursos, consultorias e do Banco de Oportunidades, que conecta empresas a trabalhadores capacitados. A programação também inclui palestras voltadas ao setor produtivo, com ênfase em inovação, varejo e economia. Um dos momentos mais esperados será a palestra do ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, que debaterá o cenário econômico atual no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Como forma de valorizar a cultura local, a Semana S também promove uma competição gastronômica de pratos típicos sergipanos, reunindo sabores regionais em uma disputa criativa entre participantes. Além disso, a programação cultural contará com shows gratuitos na praça: na sexta-feira, 16, quem comanda o palco é a cantora Maysa Reis, e no sábado, 17, o show fica por conta de Samyra Show. Para o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac de Sergipe, Marcos Andrade, a Semana S representa um momento especial de conexão com a sociedade.

“Essa grande mobilização demonstra, na prática, o compromisso do Sistema Comércio com o bem-estar da população, oferecendo serviços essenciais, formação profissional e valorização da cultura regional. É uma forma concreta de mostrar que estamos presentes no dia a dia das pessoas, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do nosso estado, cuidando de pessoas. E cuidar de pessoas, nos aproxima”, destaca Andrade.

A Semana S do Comércio celebra ainda os 80 anos da Confederação Nacional do Comércio (CNC), reforçando o compromisso do Sistema S com o desenvolvimento econômico e social do país. A expectativa é que milhares de pessoas participem das atividades em Aracaju, aproveitando uma programação diversa, gratuita e aberta a toda a população.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac, Instituto Fecomércio e 13 Sindicatos Patronais em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Texto e foto Márcio Rocha