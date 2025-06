PRAÇA FAUSTO CARDOSO SERÁ PALCO DO CONCURSO DE QUADRILHAS ‘SEU MENINO’; A PREMIAÇÃO CHEGA A R$ 24 MIL

O 5º Concurso de Quadrilhas Juninas do Sesc ‘Seu Menino’ será realizado de 9 a 13 de junho, a partir das 19h, na Praça Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju (SE), onde acontecerá o Sesc São João na Praça. O acesso é gratuito!

O tradicional evento que valoriza a cultura sergipana terá 13 quadrilhas concorrendo à premiação de R$ 10 mil para a vencedora, R$ 8 mil para o 2º lugar e R$ 6 mil para a que conquistar a 3ª colocação.

Os critérios que serão analisados pelos jurados serão: tema, trio de sanfoneiro ou conjunto musical e repertório junino, traje típico dentro da temática, desempenho do marcador, harmonia e animação, originalidade, coreografia, xote, xaxado e baião.

A programação junina do Sesc conta com os apoios da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), presidida por José Roberto Tadros, e do Departamento Nacional do Sesc, dirigido por José Carlos Cirilo.

Em Sergipe a instituição é comandada por Marco Andrade, presidente do Sistema Comércio, e por Aparecida Farias, diretora regional do Sesc.

Confira abaixo a ordem das apresentações:

09 de junho (segunda-feira)

Quadrilha Junina Assum Preto

Quadrilha Junina Unidos em Asa Branca

Quadrilha Junina Forró do Milho

10 de junho (terça-feira)

Balança ‘Mais’ Não Cai

Junina Rala Rala

Xodó da Vila

11 de junho (quarta-feira)

Quadrilha Junina Século XX

Quadrilha Junina Meu Sertão

Quadrilha Junina Balanço do Nordeste

Associação Cultural e Quadrilha Junina Retirantes do Sertão

12 de junho (quinta-feira)

Unidos em Arrasta Pé

Quadrilha Junina Pioneiros da Roça

Cangaceiros da Boa

13 de junho (sexta-feira)

Apresentação das quatro finalistas

Por Marina Fontenele – Foto: arquivo Sesc