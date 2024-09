Praias aracajuanas se destacam pela eficiência nas ações de limpeza

Um estudo recente elaborado pela organização Sea Shepherd Brasil, em parceria com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (USP), destacou que as praias sergipanas são consideradas as mais limpas do país, graças ao menor índice de resíduos sólidos por m², registrando 0,13 macro resíduos — três vezes menor que a média nacional, de 0,45 por m². Dentre as praias avaliadas pela Expedição “Ondas Limpas” está a Orla da Atalaia, um dos cartões-postais da capital.

Isso é resultado do trabalho eficiente realizado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), através dos serviços de limpeza nas praias da cidade, com a remoção de resíduos na faixa de areia, visando a preservação do meio ambiente.

Para preservar a costa litorânea, os agentes realizam manualmente a retirada de resíduos com o uso de uma pá carregadeira, além de contar com a saneadora de praia, um equipamento capaz de alcançar profundidades de até 20 cm, armazenar até 750 litros e retirar o lixo que, eventualmente, não foi recolhido pelas equipes.

Os trabalhos realizados de segunda a sábado, das 09h às 16h, contabilizam o recolhimento médio mensal de 35 toneladas de resíduos, como no período de agosto a setembro deste ano. O objetivo é diminuir o acúmulo de lixo na região que vai da Orla da Atalaia até a praia do Viral e garantir o conforto de aracajuanos e banhistas ao contemplar as praias da cidade.

O presidente da Emsurb, Bruno Moraes, diz que as análises são positivas e destacam a capital em virtude das ações que são desenvolvidas pelos órgãos da Prefeitura de Aracaju. “Os serviços de limpeza urbana são essenciais para manter a atratividade em um dos pontos turísticos mais visitados da capital, como a Orla da Atalaia. Nesse sentido, a Emsurb é responsável pela manutenção e limpeza das áreas litorâneas e dos espaços públicos que compõem esses locais de turismo e lazer”, ressaltou.

O diretor de operações da Emsurb, Lauro Maia, explicou como as atividades são executadas a fim de trazer resultados à população que frequenta as praias. “É comum recolhermos metais, embalagens plásticas, latas, restos de isopor e garrafas PET e de vidro. Esse controle, na retirada dos materiais descartados, são prioridades para manter mais uma opção de lazer durante os finais de semana e feriados prolongados apta para recepção do público, e o baixo índice revelado no estudo reflete o empenho das nossas equipes”, frisou.

Em paralelo, a empresa municipal ainda desenvolve atividades de educação ambiental e mutirões de limpeza que alcançam áreas próximas às praias. As ações buscam conscientizar a população a respeito do descarte incorreto do lixo e promover a disciplina por meio do diálogo e informação, sobre a relevância de ter consciência sobre as questões ambientais.

Texto e foto: ASCOM EMSURB