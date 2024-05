Praias de Sergipe estão liberadas para o banho, diz Adema

Uma ótima notícia, principalmente para quem pretende curtir o bem bom do litoral sergipano: todas as praias de Sergipe estão em ótimas condições para o banho. É o que revela a última avaliação de balneabilidade feita pelo Laboratório de Análises Químicas e Microbiológicas da Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema).

Na Grande Aracaju, as praias dos Artistas, Hawaizinho, Atalaia Velha, Praia do Bonanza (em frente à Passarela do Caranguejo), Banho Doce, Praia de Aruana, Praia do Robalo, Praia do Refúgio e Praia dos Náufragos (Viral) – todas na capital; além da Atalaia Nova e da Praia da Costa, na Barra dos Coqueiros. No Litoral Norte foram coletadas amostras das Praias do Porto, Jatobá e Pirambu; e no Litoral Sul, Caueira, Praia das Dunas e Praia do Saco.

Semanalmente, a Adema faz a análise em 19 pontos de coleta nos litorais sul e norte, além da Grande Aracaju. Este estudo, que parte da amostragem da água de diferentes locais, verifica a presença de coliformes termotolerantes. Toda a coleta é feita em recipientes estéreis, com uma equipe especializada, que obedece a protocolos técnicos determinados pelo laboratório de análises químicas e microbiológicas da entidade.

Fonte: Adema (Foto:Secom/PMA)