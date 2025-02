PRAIAS DO LITORAL SUL ESTÃO PRÓPRIAS PARA BANHO NAS EDIÇÕES FINAIS DO VERÃO SERGIPE, INFORMA ADEMA

Nos próximos dois finais de semana, as praias da Caueira (Itaporanga) e do Abaís (Estância) serão palco das duas últimas etapas do Verão Sergipe 2025. E além de grandes shows, atividades culturais e competições esportivas realizadas pelo Governo de Sergipe, a população pode aproveitar para desfrutar de águas mornas e limpas. Ambas as praias estão próprias para banho, segundo o boletim de balneabilidade divulgado pela Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema) nesta sexta-feira, 21.

A análise realizada semanalmente pelo órgão ambiental atesta a qualidade das águas para banho e prática de atividades esportivas e recreativas, com base na concentração de coliformes termotolerantes encontrados na água. O nível máximo considerado como parâmetro pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) é de 1.000 UFC/100mL.

A equipe do Laboratório de Análises Químicas e Microbiológicas da Adema realiza a coleta de amostras de água em 20 pontos do litoral Norte, Sul e Grande Aracaju, nas quais há maior frequência de banhistas. Esta semana, de todos os pontos analisados, o único que deve ser evitado é o do Rio Sergipe, na Atalaia Nova, próximo ao antigo terminal hidroviário.

Segundo o presidente da Adema, Carlos Anderson Pedreira, a verificação da balneabilidade é essencial para que a população possa se orientar sobre os locais que pode frequentar sem medo. “É um monitoramento importante para que a população saiba quais pontos deve evitar para fugir do risco de contato com água contaminada. Felizmente, em Sergipe, a ocorrência de pontos impróprios é mínima. Somos o estado com as águas mais limpas do Brasil”, afirmou.

Tal informação é confirmada na pesquisa realizada pela Sea Shepherd Brasil no último semestre de 2024. O estudo foi feito através da Expedição Ondas Livres, que visitou 306 praias, em um total de mais de 7000km. De acordo com o Raio-X dos Resíduos na Costa Brasileira, Sergipe registrou o índice de 0,13 macrorresíduos por m² (três vezes menos que a média nacional); e o menor índice de microrresíduos plásticos do país com 2,17 por m² (metade da média nacional).

Foto: Ascom Adema