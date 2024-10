Prática da leitura estimula a saúde mental e expande conhecimentos

Em tempos de tecnologia, a leitura tem se tornando cada vez mais escassa. As escolas públicas e privadas se esforçam à cada ano no sentido de enfrentar os desafios e driblar fatores como a falta de estímulo e de estrutura, já que nem todos os estabelecimentos contam com bibliotecas próprias. Para se ter uma ideia, a média de leitura no Brasil é de um livro por ano.Em 2023, cerca de 84% da população brasileira acima de 18 anos não comprou nenhum livro nos últimos 12 meses.

Foram aprovadas várias leis na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) voltadas para o estímulo à leitura e em comemoração ao Dia Nacional do Livro nesta terça-feira (29), a Escola do Legislativo João de Seixas Dória (Elese) vai realizar uma edição especial do projeto Encontro com o Autor.

O evento será a partir das 9h na Biblioteca Marcelo Déda, localizada à Praça Fausto Cardoso, com a presença do presidente da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), o cantor, compositor e escritor, Irineu Fontes. Na ocasião, ele vai destacar o livro de sua autoria, intitulado: “Som da História”, lançado em abril de 2023. A obra segue uma organização baseada nas emoções e sentimentos do autor e gestor cultural.

Leis

Entre as legislações aprovadas na Alese sobre a importância da leitura, estão a Lei nº 8.706/2020, que trata da obrigatoriedade das bibliotecas públicas de Sergipe manterem espaços específicos destinados aos livros de autores sergipanos.

A Lei nº 8.913/21 declara a Sociedade Cultural “Casa do Livro”, da Cidade de Capela, Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Sergipe. A Lei nº 8.264/17, institui e inclui no Calendário Oficial de Eventos Culturais do Estado de Sergipe a Feira de Leitura e do Livro de Sergipe (Flise); a Lei nº 8.127/16, declarando a “Bienal do Livro de Itabaiana/SE”, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Sergipe, e a inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado;

A Lei nº 7.851/14, que dispõe sobre a inclusão no Calendário Oficial do Estado de Sergipe, o Dia Estadual do Livro Espírita; a Lei n° 6.580/2009, dispõe sobre a criação da Política Estadual do Livro (PEL) e a Lei nº 4.037/1998, sobre o prazo de utilização de livros didáticos em estabelecimentos de ensino fundamental e médio, das redes públicas e privada.

Saúde mental

Sobre o Dia Nacional do Livro, o biblioteconomista e coordenador da biblioteca da Elese, Celson Íris Silva afirmou que a prática da leitura é extremamente importante para a saúde mental das pessoas e para trazer conhecimentos, exercitando a memória. “Sem contar que a leitura, ela é também extremamente relaxante; estimula a imaginação e faz com que a pessoa através da mente, ela viaje e conheça novos mundos, com uma gama de sensações e emoções do imaginário; enfim, as pessoas conseguem se colocar no ambiente descrito no texto e isso é muito bacana, é fantástico”, entende.

Celson Íris acrescentou ser por meio da leitura é possível expandir conhecimentos e melhorar o vocabulário. “Além de facilitar a interpretação das palavras. Eu diria que ter contato com os livros ou outro tipo de leitura que agrega conhecimentos, ajuda muito na hora de construir um raciocínio textual e na comunicação com outras pessoas no dia a dia, porque a leitura abre esse repertório e amplia essa visão de muito, fazendo com que as pessoas tenham condição de desenvolver o raciocínio crítico. A leitura só traz benefícios e eu não conheço ninguém que não tem tido benefícios quando exercitou o hábito de ler. Eu sou a prova viva disso. Quanto mais você conhece, mais preparado está para enfrentar qualquer situação que está diante. Vamos vir à biblioteca, pegar os livros que temos disponíveis nas mais diversas áreas; estamos prontos aqui para abrir esse imaginário, essa possibilidade de ampliar o conhecimento e a informação”, convida.

Bibliotecas

Em Aracaju, a Biblioteca Pública Estadual Epiphanio Dória (localizada à rua Vila Cristina, bairro 13 de Julho) é uma entidade cultural da comunidade, administrada e gerenciada pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc/SE), tendo como finalidade, oferecer informações e atividades que atendam às necessidades e aos interesses da comunidade em geral: crianças, adolescentes, escolares, idosos, enfermos, presidiários e pessoas com deficiência (física e visual); despertar em seus usuários e especialmente nas crianças o prazer de ler e favorecer a integração da comunidade através de serviços de extensão bibliotecária para o leitor que não tem condições de frequentar sua sede. Funciona das 8h às 17h.

A Biblioteca Pública Municipal Clodomir Silva (localizada à rua Santa Catarina, 314, bairro Siqueira Campos), é uma unidade da Fundação Municipal de Cultura e Turismo. Está aberta à comunidade de segunda à sexta das 8h às 22h, sábados, domingos e feriados das 9h às 13h para consultas e permite o empréstimo domiciliar aos usuários cadastrados na instituição, além de ofertar as mais variadas atividades. Atende um público diversificado: estudantes de todas as modalidade de ensino, escritores, professores e comunidade em geral.

O Arquivo Público de Sergipe também é um local de leitura e pesquisa. Funciona na Praça Fausto Cardoso, das segundas às sextas-feiras, das 8h às 17h. Integra a estrutura da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC) e nos últimos anos vem desenvolvendo uma série de ações para apresentar seus acervos e a sua história. Abriga mais de 2 milhões de documentos arquivísticos, 10 mil obras bibliográficas, entre livros e periódicos, 220 documentos cartográficos, mais de 2000 fotografias, além dos documentos produzidos e acumulados administrativamente pela instituição.

Foto: Divulgação Seduc/SE

Por Aldaci de Souza