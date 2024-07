Prática de karatê melhora desempenho acadêmico dos estudantes da Fanese

O universo das artes marciais se popularizou, moldando não apenas corpos ágeis, mas também mentes disciplinadas e focadas. Além dos benefícios físicos, essas práticas têm impactado positivamente o desempenho acadêmico dos estudantes da Fanese, através de aulas de Karatêjutsu e Jiu-jitsu do Projeto ‘Nota 10’, totalmente gratuito.

Para o coordenador do projeto, Antônio Soares, as artes marciais possibilitam o desenvolvimento de inúmeras habilidades, destacando-se a resiliência, a disciplina, autoconhecimento e concentração, essenciais para o sucesso educacional.

“Os alunos desenvolvem liderança, pois, à medida que avançam nas graduações, tornam-se responsáveis pelos participantes novatos. A resiliência se manifesta no dia a dia, superando desafios, inclusive para lidar com derrotas nos tatames, voltando mais fortes e preparados, uma experiência que se aplica à vida”, destaca Antônio.

Iniciado em 2013 e com sede na Fanese desde 2021, o Projeto Nota 10 vai além das competições esportivas, focando em promover lazer e esporte para alunos e a comunidade local. A prática de atividades físicas, como demonstrado pelo estudo da Journal of Education and Health Promotion, está associada a um melhor desempenho acadêmico.

Para Ítalo Santana, estudante de Direito que pratica Karatê no projeto há um ano, as artes marciais são fundamentais para a formação pessoal. “Melhorei meu foco e empatia, além de adquirir mais disciplina e respeito, tanto pessoal quanto coletivo, e conhecimentos em defesa pessoal”, afirma Ítalo.

Contribuir com a evolução dos estudantes e da comunidade é um dos compromissos da Fanese como instituição de ensino. Por meio da realização de práticas extensionistas pelos cursos e de parcerias com projetos sociais, a faculdade vem impactando positivamente a sociedade.

Texto e foto Fredson Navarro