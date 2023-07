Prato do Povo: “Eu já fui beneficiado um dia”, relembra Soneca

O vereador Soneca (PSD) usou a tribuna da Câmara Municipal de Aracaju para dar detalhes sobre o Prato do Povo, um novo projeto para combater à fome de milhares de famílias sergipanas. A iniciativa é do Governo do Estado e vais oferecer 75 mil refeições por mês a famílias em situação de extrema pobreza.

Durante discurso na manhã desta terça-feira (11), o vereador relembrou da época que a mãe dele era beneficiada com programa semelhantes. “Eram sete irmãos para alimentar todos os dias. Tivemos várias dificuldades e quando a comida chegava era uma alegria tremenda”, contou o parlamentar.

Soneca acredita que o novo programa vai trazer dignidade para milhares de sergipanos. “A falta de comida é um dos maiores problemas, só sabe quem já sentiu fome. Por isso, quero parabenizar o governador Fabio Mitidieri e a secretária de Assistência Social Erica Mitidieri pela condução do projeto”.

Foto assessoria

Por Guilherme Fraga