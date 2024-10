PRAZO DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO PARA PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ARACAJU ENCERRA NA SEGUNDA-FEIRA

O prazo para solicitar inscrição no concurso público para o cargo professor da rede municipal de ensino de Aracaju será encerrado na próxima segunda-feira, dia 21. Com a oferta de 425 vagas imediatas mais cadastro reserva, o concurso visa preencher lacunas no corpo docente da rede de ensino da Prefeitura de Aracaju, especialmente na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental.

A inscrição, com taxa de R$74,60, bem como a solicitação de isenção, devem ser feitas até as 18h do dia 21 de outubro, seguindo o horário oficial de Brasília/DF, exclusivamente no site oficial do Cebraspe, banca responsável pela organização do certame. Os boletos devem ser pagos na rede bancária até o dia 8 de novembro. As solicitações de inscrições só serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou mediante aprovação da solicitação de isenção da taxa.

O processo seletivo contará com provas objetivas e discursivas, além de avaliação de títulos. Secretário municipal da Educação de Aracaju, Ricardo Abreu ressalta a dimensão histórica do concurso e seu impacto na recomposição do quadro de professores.

“Estamos diante do maior concurso público para o magistério da história de Aracaju. Oferecemos 425 vagas para o cargo de professor, contemplando licenciados em pedagogia em diversas outras áreas, com foco na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Nossa rede tem crescido significativamente nesses dois segmentos e precisamos suprir o déficit de professores causado por aposentadorias, falecimentos e outras saídas”, explica Abreu.

De acordo com o gestor da Semed, a realização desse concurso reforça o compromisso da gestão municipal com os profissionais da Educação. “É um concurso que foi muito planejado e está sendo colocado como o concurso de maior quantidade de vagas da história da rede pública municipal de ensino de Aracaju, para que a gente garanta que o teto de vagas, que é cerca de 1.700, seja recomposto. Nós queremos que esses profissionais que serão aprovados neste concurso já sejam convocados e nomeados para fazer parte do corpo efetivo de professores da Semed no início de 2025”, ressalta Abreu.

De acordo com o edital, somente será permitida uma solicitação de inscrição por Cadastro de Pessoa Física (CPF). Além disso, durante o período de solicitação de inscrição, o candidato poderá realizar alteração de opção de disciplina/atendimento especializado/sistema de concorrência.

No entanto, será considerada válida somente a última alteração realizada. Com o período de solicitação de inscrição encerrado, as inscrições realizadas no sistema que estão oficialmente pagas ou isentas serão automaticamente efetivadas e não poderão ser alteradas em hipótese alguma.

A aplicação da prova objetiva e discursiva será no dia 22 de dezembro de 2024. Para obter todos os detalhes do concurso, os candidatos devem acessar o edital de abertura no site do Cebraspe ou na aba “Editais” no portal da Prefeitura de Aracaju.

