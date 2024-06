Prazo de inscrição do Enem é prorrogado até sexta-feira, 14

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) informa que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prorrogou em uma semana o período de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Inicialmente, o prazo terminaria na última sexta-feira, 7, mas foi ampliado para o dia 14 de junho. Para se inscrever, o candidato deve acessar a Página do Participante, com o acesso do Gov.br.

Diante desse contexto, as datas do cronograma do Enem também foram ajustadas. O pagamento da taxa de inscrição segue até o dia 19 de junho, e as solicitações de atendimento especializado e tratamento por nome social vão até o dia 14 de junho. As datas de aplicação das provas do Enem estão confirmadas para os dias 3 e 10 de novembro.

A Seduc está comprometida em apoiar os estudantes das terceiras séries do Ensino Médio e alunos do Programa Pré-Universitário (Preuni) por meio de um cronograma de atividades estruturado, que inclui revisões nos fins de semana, oficinas de redação e aulas exclusivas destinadas a cada modalidade de ensino com peso para o Enem.

“A prorrogação é mais uma chance que o estudante tem para fazer o Enem 2024. E é importante lembrar que exame é a principal porta de entrada para as universidades públicas no Brasil, e aqui em Sergipe é a única forma de ingressar na Universidade Federal de Sergipe. O Enem também dá acesso aos programas do Governo Federal, como o Programa Universidade Para Todos (Prouni), e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Por essa razão, é importante não deixar para última hora”, salientou a coordenadora do Preuni, Gisele Pádua.

Os resultados referentes aos recursos de isenção da taxa de inscrição também estão disponíveis para consulta na Página do Participante.

Foto ascom Seduc