PRAZO DE MATRÍCULAS PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TERMINA NESTA SEMANA

O período de matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para a Educação Profissional Tecnológica (EPT) está na reta final. As inscrições para a EJA seguem abertas até o dia 19 de julho, enquanto os interessados nos cursos da EPT têm até o dia 16 para se inscrever, por meio do Portal da Matrícula Online, plataforma da Secretaria de Estado da Educação (Seed).

Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 3 mil vagas para a EJA, distribuídas entre o Ensino Fundamental (Ejaef) e o Ensino Médio (Ejaem), em 29 escolas de ensino fundamental e 115 de ensino médio. Já a EPT disponibiliza 1.500 vagas em cursos técnicos na forma subsequente voltados para quem já concluiu o ensino médio, ofertados em 59 escolas estaduais, das quais 14 são centros de excelência em educação profissional.

Para o diretor do Serviço de Educação de Jovens e Adultos da Seed, Gleyson Santos, este é um momento importante para quem deseja retomar os estudos. “A matrícula na EJA é mais que uma escolha; é um ato de coragem, de valorização pessoal e de construção de um futuro com mais dignidade e cidadania. A EJA respeita o tempo de cada um e oferece um ensino pensado para quem trabalha, cuida da família e enfrenta muitos desafios no dia a dia”, destacou.

Já na Educação Profissional, os cursos estão organizados em 14 eixos tecnológicos, com destaque para áreas como Enfermagem, Nutrição e Dietética, Segurança do Trabalho, Informática e Redes, Administração, Automação Industrial, além de outras opções como Cuidador de Idosos, Modelagem do Vestuário e Energias Renováveis.

A coordenadora do Serviço de Educação Profissional do Departamento de Educação (DED) da Seed, Ione Moreira, alertou para a necessidade de apresentar a documentação presencialmente para validar a matrícula. “No site é realizada apenas a inscrição. A matrícula só será efetuada quando o estudante for até a escola com a ficha de inscrição e os documentos exigidos”, explicou. A entrega da documentação deve ser feita até o dia 21 de julho.

