Prazo final do Censo Universitário 2025 vai até o dia 28 de fevereiro

Os pensionistas universitários da rede estadual que estejam regularmente matriculados em instituições de Ensino Superior precisam realizar o Censo Universitário 2025 até o próximo dia 28 de fevereiro (sexta-feira) para garantir a continuidade do recebimento do benefício. O processo é obrigatório e pode ser concluído de três formas distintas: via e-mail, presencialmente (com agendamento prévio) ou pelos Correios.

Para quem optar pelo envio eletrônico, o prazo se encerra às 23h59 do dia 28 de fevereiro. Os documentos exigidos devem ser enviados em PDF, de forma legível e com os arquivos originais, para o e-mail atendimento@sergipeprevidencia.se.gov.br.

No caso do recadastramento por Correios, é necessário remeter o requerimento devidamente preenchido e assinado manualmente, juntamente com a documentação solicitada, para a sede do SergipePrevidência, localizada na Praça General Valadão, nº 32, Centro de Aracaju. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Para realizar o procedimento de forma presencial, é imprescindível efetuar o agendamento com antecedência pelo telefone ou WhatsApp, através do número (79) 3198-0800.

A relação completa dos documentos necessários está disponível no portal oficial do SergipePrevidência. É fundamental que todas as informações sejam enviadas corretamente para evitar a interrupção do pagamento.

Para a gerente de Atendimento do SergipePrevidência, Jéssica Magalhães, a atualização cadastral é de extrema importância para a regularidade do benefício. “Nosso objetivo é assegurar que os dados dos pensionistas universitários estejam atualizados. Quem deixar de realizar o censo até o prazo estabelecido em 28 de fevereiro corre o risco de ter o benefício suspenso”, destacou.

Para mais informações ou esclarecimentos, os interessados podem acessar o site oficial ou entrar em contato pelo telefone (79) 3198-0800.

Foto: Arthuro Paganini