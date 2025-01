Prazo para envio de artigos para Revista PGE-SE é prorrogado até 31/01

A Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe (PGE-SE) estendeu, até 31 de janeiro, o prazo para o envio de textos acadêmicos para a próxima edição de sua revista institucional. A prorrogação considera as festividades de fim de ano e o recesso forense, buscando facilitar a participação de professores, advogados, estudantes de Direito e pesquisadores da área jurídica.

Os artigos devem ser enviados exclusivamente para o e-mail revista@pge.se.gov.br. A revista, com publicação prevista para este ano, abordará temas jurídicos e literários, divididos em cinco seções: Doutrina, Pareceres, Trabalhos Forenses, Atos Normativos e Textos Literários. Cada autor pode submeter um único artigo, que deve atender aos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

A Revista da PGE-SE tem como missão estimular a produção intelectual, promovendo publicações de relevância científica e cultural. A iniciativa também visa fomentar o debate sobre temas essenciais relacionados à advocacia pública, envolvendo a comunidade jurídica sergipana.

O edital com as regras para envio dos textos está disponível no site da Procuradoria (pge.se.gov.br) ou por meio deste link.

Foto : Ascom/ PGE-SE