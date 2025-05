Prazo para envio de documentos do edital do Programa Cisternas vai até a sexta-feira

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) alerta as organizações da sociedade civil interessadas em participar do edital do Programa Cisternas que o prazo para envio da documentação exigida se encerra às 13h da próxima sexta-feira, 23.

O edital tem como objetivo a seleção de entidade para a execução de tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano no semiárido sergipano, beneficiando famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa faz parte das ações estratégicas do Governo de Sergipe para promover a segurança hídrica e garantir o direito à água como condição fundamental a todo ser humano.

A documentação necessária deve ser encaminhada exclusivamente via e-mail cisternas@seasic.se.gov.br, conforme orientações detalhadas no edital. O não envio ou o envio incompleto dos documentos dentro do prazo estipulado implicará na desclassificação da entidade proponente.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destaca a importância da participação da sociedade civil na implementação de políticas públicas. “O Programa Cisternas é uma ferramenta essencial para assegurar dignidade às famílias do semiárido. Contamos com a colaboração das entidades para ampliar o acesso à água potável nas comunidades mais vulneráveis do estado”, afirmou.

O edital completo está disponível no site oficial da Seasic: assistenciasocial.se.gov.br. Em caso de dúvidas, as organizações podem entrar em contato com a coordenação do programa na Secretaria pelo mesmo e-mail do envio de documentos.

