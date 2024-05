Prazo para inscrição no concurso da Adema é prorrogado até 31 de maio

Pagamento da taxa de inscrição é essencial para garantir a participação no certame

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Administração Estadual de Meio Ambiente (Adema), prorrogou até 31 de maio o período de inscrições do concurso público destinado ao preenchimento de vagas de técnico ambiental e analista ambiental.

A retificação no edital, publicada nesta quinta-feira, 23, prazo inicial para encerramento das inscrições, confirma a prorrogação. A partir de agora, os interessados em participar do concurso público terão até às 18h do dia 31 de maio para efetuar a inscrição por meio do site do Instituto AOCP. A taxa de inscrição – emitida por meio de Documentação de Arrecadação Estadual (DAE) – deverá ser paga também até 31 de maio.

Orientações

No momento de efetuar a inscrição, os candidatos devem redobrar a atenção. Além de inserir os dados pessoais corretos, é nessa fase que o candidato deverá informar, caso deseje disputar as vagas para pessoas com deficiência ou pessoas negras. É também nessa etapa que o candidato deverá sinalizar se necessitará de algum tipo de condição especial para a realização das provas.

Outro ponto que merece atenção é o DAE referente à taxa de inscrição, que deverá ser pago no prazo estipulado para garantir a efetividade da inscrição. As inscrições que não tiverem o pagamento da taxa efetuado ou ainda que o pagamento tenha sido feito após o prazo não serão concretizadas.

Deferimento das inscrições

De acordo com o edital, a relação das inscrições deferidas será publicada ainda na primeira semana do mês de junho, contendo a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às vagas para negros, às vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização das provas.

Provas

O concurso público contará com prova objetiva (incluindo questões de conhecimentos gerais e específicos), prova discursiva e avaliação de títulos. As provas serão realizadas em único dia, no mês de julho de 2024, conforme previsto no edital. Os candidatos que forem aprovados terão jornada de 40h semanais e vencimentos de R$ 2.972,50 (nível médio) e R$ 5.022,50 (nível superior).

Foto Iran Souza.

Por Verlane Estácio