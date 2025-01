Prazo para solicitação de policiamento em eventos carnavalescos termina na sexta

Com a proximidade do período carnavalesco, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informa que o prazo para solicitação de policiamento periférico, ordinário ou de ordenamento de trânsito dos eventos realizados durante o Carnaval em Sergipe termina nesta sexta-feira, 31 de janeiro de 2025. Já estão em análise 70 pedidos de policiamento feitos à corporação para o carnaval deste ano. A solicitação deve ser encaminhada por meio de ofício à Polícia Militar, em conformidade com as diretrizes da corporação.

As normas de solicitação de policiamento periférico, ordinário ou de ordenamento de trânsito são regidas pela portaria nº 99/2023. “Já o organizador do evento ficará responsável pela segurança e manutenção da ordem na área interna do local do evento”, explicou o tenente-coronel Edson Oliveira, integrante da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar.

Para eventos que irão ocorrer em Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Itaporanga D’Ajuda, Laranjeiras, Divina Pastora, Riachuelo, Maruim e Santo Amaro das Brotas, o ofício deve ser protocolado junto ao Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC). O CPMC fica localizado na Avenida João Ribeiro, 1144, no bairro Santo Antônio, na capital sergipana.

Já para os eventos que irão acontecer nos demais municípios sergipanos, o ofício deve ser protocolado junto ao Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), que também fica localizado na Avenida João Ribeiro, 1144, no bairro Santo Antônio, em Aracaju.

Procedimento de solicitação

Ainda segundo o tenente-coronel Edson Oliveira, a solicitação é feita mediante ofício simples. “É preciso conter informações acerca do local do evento. Nos casos de blocos, que sejam colocadas as vias que serão utilizadas, se vai haver palco ou uso de trio. Todas as informações que contribuam para o policiamento. Os 30 dias que antecedem o carnaval é um prazo razoável para que a corporação possa alocar o policiamento para atender a essa demanda de segurança pública”, finalizou o tenente-coronel.

