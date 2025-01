Prazo para solicitar ou renovar financiamento estudantil no BNB vai até 27 de fevereiro

Os estudantes interessados em solicitar ou renovar o crédito no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil (FNE P-Fies), no Banco do Nordeste (BNB), têm até o próximo dia 27 de fevereiro para realizar o cadastro. Os formulários e links para a solicitação estão disponíveis no site da instituição na Internet.

O P-Fies financia estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC). As instituições de ensino também precisam possuir convênio com o Banco.

Para 2025, o Banco do Nordeste está disponibilizando R$ 29 milhões em toda a sua área de atuação, sendo R$ 247 mil para contratações em Sergipe. O programa P-Fies utiliza recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

O prazo de pagamento total chega até três vezes o tempo de duração do curso e as prestações mensais equivalem a 35% do valor da mensalidade mais juros, sem carência.

Banco do Nordeste