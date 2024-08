Prazo para submissão de artigos na RIL/Alese é prorrogado

A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria-Geral da Mesa Diretora (Alese/SGM), informa a prorrogação do prazo, até o dia 30 de setembro, para submissão de artigos científicos tendo em vista a publicação na Revista de Informação Legislativa (RIL/Alese).

Temas na área de Tecnologia, Saúde, Direito, Comunicação, Ciências Sociais, Ciências Exatas e da Terra podem fazer parte do conteúdo da edição 2024. O novo periódico será anual e o Edital reunindo as normas de publicação, procedimentos de avaliação e outras informações segue disponível na página oficial (al.se.leg.br/ril). A RIL integra as ações definidas pelo Conselho Editorial da Editora da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (CE/Alese Editora).

“A Mesa Diretora da Casa foi sensível e resolveu dilatar o prazo de submissão de artigos à revista, oferecendo aos autores maior flexibilidade e conveniência”, destacou a presidente do Conselho Editorial da Editora da Alese, Andréa Azevedo.

