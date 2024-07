Pré-Caju 2024: 1º lote segue até 19 de julho, data que marca o início do Pré-Caju

A partir do dia 20 de julho, os ingressos de abadás e camisas do Camarote Aju terão novos valores

Os foliões que preferem curtir o Pré-Caju pagando menos têm até o dia 19 de julho – data que marca o início do Pré-Caju em 1992 – para adquirir os abadás dos blocos carnavalescos e as camisas do Camarote Aju. A partir desta data, novos valores serão praticados e um novo lote estará sendo comercializado na loja Point do Ingresso, localizada no 1º piso do RioMar Shopping, e também através do site www.pointdoingresso.com.br. E quem desejar, pode parcelar em até 10x no Banese Card sem juros.

Faltando pouco mais de quatro meses para acontecer a maior prévia carnavalesca do Brasil, os preparativos estão a todo vapor e em breve a estrutura do Camarote Aju, montada na área externa do Espaço Sobre as Ondas, começará a ser erguida. Também já está no cronograma a colocação da decoração, que fica espalhada por todo circuito da festa e que encanta sergipanos e turistas do Brasilsão à fora.

Em 2024, o Pré-Caju ocorrerá de 8 a 10 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE), com o desfile de blocos oficiais e shows no badalado Camarote Aju. Estarão presentes nomes como Bell marques, Ivete Sangalo, Léo Santana, Xanddy Harmonia, Durval Lelys, Timbalada, Tomate, Luís Caldas, Netinho, Psirico, Ninha (ex-Timbalda), Cid Natureza, Luanzinho, Juninho Porradão, Calcinha Preta, Dennis DJ, Matheus & Kauan, Alexandre Peixe e Pedro Sampaio.

Mas antes, no dia 19 de outubro, os pequenos vão se divertir no Pré-Caju kids, que este ano acontece em parceria com o RioMar Shopping e a TV Atalaia. O bloco mirim vai ocorrer na área externa do centro de compras, sob o comando de Maysa Reis, SOL Kids e Palhaço Soneca.

Já no dia 3 de novembro, os foliões entram no clima da maior prévia carnavalesca com a Feijoada Oficial do Pré-Caju, que ocorrerá no Vidam Hotel, parceiro do festerê gastronômico. No palco, vão comandar a folia os cantores Nona e Márcia Freire, além do DJ SKY.

