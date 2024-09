Pré-Caju 2024: blocos, Camarote Aju e feijoada terão novos preços

Vendas do 2º lote segue até 14 de setembro, na loja Point do Ingresso, no RioMar Shopping

Atenção folião, vai ter virada de lote! Mas até sábado, 14 de setembro, é possível comprar os abadás dos blocos e as camisas do Camarote Aju e da Feijoada Pré-Caju pagando o valor atual do 2º lote. Portanto, aproveite a oportunidade de gastar menos para curtir a maior previa carnavalesca do país!

Se a preferência é sair em algum dos blocos, tem opção para todos os gostos e bolsos, do Vumbora com Bell Marques ao Com Amor puxado por Ivete Sangalo; Cajuranas com Psirico; Vem com o Gigante com Léo Santana; Daquele Jeito com Xanddy Harmonia; Eu não vou embora com Tomate. Quem escolhe é você!

Considerado o metro quadrado mais disputado da avenida, o Camarote Aju também terá diversidade musical e vários serviços. O espaço funcionará de sexta-feira a domingo (08 a 10/11), e os foliões podem adquirir a camisa individual ou o pacote para os três dias de festa. Por lá, estarão presentes nomes como Durval Lelys, Timbalada, klessinha, Michele Andrade, Parangolé, Netinho, Alexandre Peixe, Rafa & Pipo, Matheus & Kauan, É o Tchan e Pedro Sampaio, além de famosos DJs como Dennis. Além de muita música, o Camarote Aju também contará com uma mega estrutura, como varandão, lounge, praça de alimentação com lanchonetes e restaurantes, espaço beleza, spa, espaço de customização, palco, entre outros atrativos.

Como a “ordem” é se divertir, vai ter o esquenta da festa, no domingo, 20 de outubro, com Saulo Fernandes comando o seu projeto ‘Saulo, Som, Sol”. A festa terá início às 15h, no Viral Sky Beach, também com a presença no palco do cantor Nona e do DJ Sky.

Mas um dia antes, sábado (19/10), a festa será dos baixinhos que vão se divertir no Pré-Caju Kids. A folia mirim vai rolar no estacionamento do RioMar Shopping, parceiro da iniciativa juntamente com a TV Atalaia (Record). Para esse evento não está sendo vendido ingressos. Os interessados vão trocar notas fiscais de compras realizadas nas lojas do shopping em um período a ser divulgado em breve.

E pensa que a programação acabou! No dia 3 de novembro, tem a disputadíssima Feijoada Pré-Caju, e esse ano em novo local. A ferveção gastronômica e musical ocorrerá a partir das 12h, no salão de festas do Iate Clube de Aracaju, localizado na Avenida Beira Mar, S/N, no bairro Treze de Julho. A animação ficará por conta da cantora Márcia Freire, do cantor Nona e do DJ SKy. Será uma festa de camisa e limitada!

Os abadás dos blocos e as camisas para o Camarote Aju e a Feijoada estão sendo vendidos na loja oficial do Pré-Caju: Point do Ingresso (RioMar Shopping), que funciona das 10h às 22h, podendo parcelar em até 10x sem juros no cartão Banese/ ELO e 5x sem juros nas demais bandeiras. Outra alternativa de comprar é através do site oficial da festa www.precaju.com.br.

O Pré-Caju ocorrerá entre os dias 8 e 10 de novembro de 2024, na Orla de Atalaia, em Aracaju, com saída da Passarela do Caranguejo e chegada nas imediações do Farol da Coroa do Meio. Os abadás e as camisas podem ser obtidos em todos os cartões de créditos, podendo parcelar em até 3 vezes sem juros – consultar condições para parcelamento em até 6 vezes. Mais informações através do site www.precaju.com.br ou pelo telefone (79) 3085-7300 (também WhatsApp).

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira