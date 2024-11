Pré-Caju 2024 confirma que é a maior prévia carnavalesca do Brasil

Festa foi marcada por muita música, paz e alegria com a presença de mais de 400 mil pessoas, por dia, de sergipanos e turistas de todo o país

Sucesso absoluto! Assim foi a 26ª edição do Pré-Caju, realizada entre os dias 8 e 10 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE). Foliões da capital, do Interior do Estado e de várias partes do Brasil curtiram a festa nos blocos, no Camarote Aju e na pipoca ao som de grandes nomes do axé music, pagode, samba, forró e sertanejo. Ao todo, mais de 400 mil pessoas marcaram presença por dia.

Entre as estrelas que garantiram a animação e alegria dos foliões, Bell Marques, Ivete Sangalo, Durval Lelys, Xanddy Harmonia, Léo Santana, Rafa & Pipo, DJ Dennis, Pedro Sampaio, Netinho, Alexandre Peixe, Luiz Caldas, É o Tchan, Timbalada, Cid Natureza, Tomate, Heitor Costa, Luanzinho Moraes, Michele Andrade, Natanzinho Lima, Aline Rosa, Ninha e Calcinha Preta.

Parceria entre poder público e setor privado

Para o Pré-Caju acontecer, o apoio logístico dos órgãos municipais e estaduais foi fundamental. Eles asseguraram que o evento acontecesse com segurança, conforto e tranquilidade para todos os foliões dos blocos e da pipoca. “A parceria entre Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado foi fundamental para a realização do Pré-Caju 2024, uma festa grandiosa que fomenta o turismo, gerando empregos e renda para mais de 70 setores da economia sergipana”, afirma o idealizador e organizador do Pré-Caju, Fabiano Oliveira.

“O evento gera emprego e renda para mais de 20 mil pessoas. São trabalhadores temporários contratados de hotéis e restaurantes, além de vendedores ambulantes, táxis, bares, costureiras, salões de beleza, supermercados, gráficas, seguranças, aeroportos, locadoras de veículos, postos de combustíveis, decoradores, delicatesses, buffets, empresas de outdoor, entre outros tantos seguimentos”, conta Fabiano Oliveira.

No setor hoteleiro, a ocupação atingiu a marca de 100% na maioria dos hotéis. “O mês de novembro nunca foi tão forte para a hotelaria e ter a festa nesse período e ainda na Orla, que é um cartão postal, foi ainda melhor para todos que trabalham no setor. A festa ajuda muito porque gera emprego e renda para os hotéis e torna Aracaju uma vitrine a nível nacional. Sou apenas agradecimento em nome de todos que fazem a hotelaria na nossa cidade”, destaca o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE), Antônio Carlos Franco.

Feliz, emocionado e agradecimento com o sucesso dessa terceira edição da prévia carnavalesca sergipana na Orla de Atalaia, Fabiano agradece também aos empresários parceiros, colaboradores e foliões que acreditam nesse projeto chamado Pré-Caju. “O sucesso do Pré-Caju é o reflexo da paixão e dedicação de todos vocês, que tornam esta festa única a cada ano. Que o Pré-Caju continue crescendo e proporcionando momentos de alegria e descontração para a nossa cidade. Obrigado a todos por fazerem do Pré-Caju um evento de sucesso, por manter viva a tradição do carnaval em Aracaju”, destaca.

Pré-Caju 2025

Celebrando o grande sucesso, a organização do Pré-Caju anuncia a data da próxima edição da prévia carnavalesca: será de 14 a 16 de novembro de 2025.

Texto e foto Osanilde Oliveira