PRÉ-CAJU 2024: GOVERNO DO ESTADO E PREFEITURA DE ARACAJU APRESENTARÃO PLANEJAMENTO OPERACIONAL

Para apresentar o plano operacional de apoio ao Pré-Caju 2024, o Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju promoverão uma coletiva de imprensa na segunda-feira, 4 de novembro, às 17h30, no Porto Farol, no bairro Coroa do Meio. Representantes de órgãos municipais e estaduais, além da Comissão organizadora da prévia carnavalesca estarão presentes.

Durante o evento, será apresentado todo o plano operacional de trânsito, Guarda Municipal, Saúde, Assistência Social, Defesa Civil, Segurança, entre outros serviços que serão ofertados pela Prefeitura de Aracaju e Governo de Sergipe em apoio a organização do Pré-Caju.

Em sua 26ª edição, o Pré-Caju acontece entre os dias 8 e 10 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE).

Texto e foto Osanilde Oliveira