Pré-Caju 2024: trade turístico aguarda com expectativa a festa

Prévia carnavalesca acontece entre os dias 8 e 10 de novembro, na Orla de Atalaia, com desfile de blocos de trios e shows no Camarote Aju

A capital sergipana está em contagem regressiva para receber o Pré-Caju. Hotéis, bares e restaurantes se organizam e esperam com grande expectativa a festa que contribui para o aquecimento nesses setores, além de tantos outros como aeroportos, rodoviárias, postos de combustíveis, costureiras, estabelecimentos de alimentos, lojas de roupas, fábrica de confecção de abadás, segurança privada, táxis, salões de beleza, cervejaria, etc. São mais de 70 setores da economia que são impulsionados nesse período, gerando mais de 20 mil empregos entre diretos e indiretos.

Segundo o idealizador e organizador do Pré-Caju, Fabiano Oliveira, a prévia carnavalesca se tornou muito mais do que uma simples festa. “O Pré-Caju transformou-se em um dos pilares do turismo e da economia de Sergipe, trazendo impactos diretos e indiretos para diversos setores. Já considerado patrimônio imaterial do Estado, a festa tem uma importância que vai muito além da diversão e da cultura”, destaca. “Para o turismo, é um dos maiores impulsionadores de fluxo de visitantes no calendário anual. Durante o período da festa, estima-se que a ocupação hoteleira alcance 100%, o que traz uma injeção financeira direta para o setor de hospedagem. A demanda por hospedagem também aquece o setor de locação de imóveis, ajudando ainda mais na movimentação da economia local, acrescenta.

Ainda segundo Fabiano Oliveira na economia, o impacto é evidente em números. “O evento gera emprego e renda para milhares de pessoas. Desde trabalhadores temporários contratados por hotéis e restaurantes até vendedores ambulantes e prestadores de serviços, o que faz da maior prévia carnavalesca do Brasil um verdadeiro motor de geração de renda para a população local. Sem falar em toda projeção do estado para o país através do marketing pago e espontâneo, esse último com o apoio da imprensa sergipana e de veículos de outros estados, o que acaba gerando turismo para Sergipe o ano todo”, conclui.

O Pré-Caju é a maior prévia carnavalesca do Brasil. Além de ser a única a manter o circuito aberto idêntico ao carnaval baiano, a festa reúne em sua programação os principais nomes do axé music, entre outros estilos musicais. Bell Marques, Ivete Sangalo, Léo Santana, Xanddy Harmonia, Durval Lelys, Timbalada, Tomate, Luiz Caldas, Netinho, Psirico, Ninha (ex-Timbalda), Cid Natureza, Luanzinho, Pedro Sampaio, Michele Andrade, Rafa & Pipo, Julinho Porradão, Calcinha Preta, Dennis DJ, Heitor Costa, Alexandre Peixe, Aline Rosa, Calcinha Preta e Pedro Sampaio, entre outros, vão garantir a diversão de sergipanos e turistas de todo o país.

Há três dias para iniciar a festa, os últimos preparativos estão a todo vapor e em breve a decoração do Camarote Aju, montado na área externa do Espaço Sobre as Ondas, estará totalmente pronta. Toda a extensão da Orla de Atalaia (Avenida Santos Dumont), onde acontece os desfile de blocos de trios, também está decorada; e os bares e hotéis finalizam as suas ornamentações e os seus camarotes para receber os foliões.

“A hotelaria em Aracaju aguarda ansiosa pela realização do Pré-Caju, que movimenta não somente os hotéis, mas toda a cadeia do turismo aqui em nosso estado, gerando emprego e renda para a população. Nesta edição, os hotéis já estão com praticamente 100% de ocupação”, afirma o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Sergipe (ABIH-SE) Antônio Carlos Franco Sobrinho. “Foi importante que a organização do Pré-Caju, através de um pedido que fizemos na época a Fabiano Oliveira, transferiu a festa para novembro, que é um mês historicamente de baixa estação para a hotelaria. Dessa forma, nós vamos ter um novembro aquecido, e isso anima muito porque vem aumentar ainda mais o turismo na nossa cidade. Então, o Pré-Caju é aguardando com muita alegria, com muita empolgação por toda rede hoteleira”, conclui.

Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes secção Sergipe (Abrasel-SE), Bruno Dórea, o Pré-Caju é o grito de carnaval do sergipano. “É a nossa grande festa, é o momento que toda cidade espera para poder se divertir na folia. E agora, na Orla, ficou ainda mais bonito, dando a chance aos bares e restaurantes de se transvestir de carnaval, de botar sua fantasia e de ser uma excelente opção como camarote para os foliões, tanto para os sergipanos quanto para os turistas, porque oferece mais conforto, como mesa, serviço mais direcionado, comida, bebida, segurança e banheiro, ou seja, com todo serviço que um restaurante possa oferecer. Então, é uma data maravilhosa, faz parte do calendário anual da cidade. O Pré-Caju nos dá um vitrine nacional. Todas as pessoas que viajam ou que buscam outro destino, procuram um momento de folia, de lazer, de agito, e o Pré-Caju condiz muito com boa parte da população”, ressalta.

Em sua 26ª edição, o Pré-Caju ocorrerá de 8 a 10 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE), com o desfile de blocos de trios e shows no badalado Camarote Aju.

Vendas de abadás e ingressos

Os ingressos de abadás para os blocos de trios e as camisas do Camarote Aju estão à venda na loja oficial do Pré-Caju: Point do Ingresso (RioMar Shopping), que funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. Outra alternativa é comprar através do site oficial da festa www.precaju.com.br.

PROGRAMAÇÃO PRÉ-CAJU 2024

BLOCOS

Sábado (09/11)

14h – Bloco Afro OMO OXUM (Ninha e participação de Nany Lessa)

14h30 – Bloco Prevenção (Cid Natureza)

15h – Bloco Vumbora (Bell Marques)

15h30 – Bloco Com Amor (Ivete Sangalo)

16h – Bloco Daquele Jeito (Xandy Harmonia)

16h30 – Trio Verão (Durval Lelys)

17h – Bloco Cajuranas (Psirico)

17h30 – Trio Arraiá do Povo (Natanzinho Lima)

18h – Bloco Pipoca da Sergipe (Julinho Porradão)

Domingo (10/11)

13h – Bloco Papelão (Banda Frevo)

14h – Bloco Pipoca (Reação)

14h30 – Bloco Vumbora (Bell Marques)

15h – Trio Verão Sergipe (Aline Rosa)

15h30 – Bloco Vem com o Gigante (Léo Santana)

16h – Bloco Caranguejo Elétrico (Luiz Caldas)

16h30 – Bloco Eu não vou embora (Tomate)

17h – Bloco Pipoca (Chicabana)

17h30 – Trio Arraiá do Povo (Ramon e Randinho)

18h – Bloco Pipoca da Sergipe (Calcinha Preta)

CAMAROTE AJU

Sexta-feira (08/11)

18h – Abertura dos portões

19h – klessinha

20h30 – Michele Andrade

22h – Durval Lelys

00h – Dennis DJ

02h – Parangolé

Sábado (09/11)

16h – Abertura dos portões

18h – Luanzinho

20h – Netinho

22h – É o Tchan

00h – Felipe Amorim

02h – Timbalada

Domingo (10/11)

18h – Abertura dos portões

17h – Os Faranis

19h – Rafa & Pipo

21h – Alexandre Peixe

23h – Pedro Sampaio

01h – Heitor Costa

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira