Pré-Caju 2025: Emsurb abre as inscrições para vendedores na próxima terça-feira

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), inicia na próxima terça-feira, 30, o período de inscrições para comerciantes que desejam atuar na venda de alimentos, bebidas e adereços durante o Pré-Caju 2025, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, na Orla da Atalaia.

Para esta edição, a Diretoria de Orlas e Parques (Diropa) da Emsurb disponibilizou 611 vagas distribuídas nos seguintes segmentos de adereços e guloseimas, bebidas (isopor), diversos (barraca), drinks e bebidas (barraca), towner e food truck. As inscrições seguem até a quarta-feira, 2 de outubro, e devem ser feitas presencialmente na sede da Emsurb, localizada na rua Dom Pedro II, nº 135, bairro Ponto Novo, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h.

No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar comprovante de residência de Aracaju em nome do titular, emitido há no máximo 60 dias; certificado do Curso de Manipulação de Alimentos, emitido por instituições oficiais, válido até a data do evento (exigido para os segmentos de alimentos e bebidas diversos, drinks e bebidas, Towner e food truck); documento oficial com foto original (contendo RG e CPF). Para as modalidades de towner e food truck, será obrigatória também a apresentação do documento do veículo em nome do inscrito. Não serão aceitos contratos de compra e venda, de locação ou documentos similares.

A validação dos veículos para os sorteados ocorrerá no dia 3 de outubro, às 16h, no estacionamento do Havaizinho, na Orla da Atalaia. O não comparecimento no horário estabelecido resultará na desclassificação automática do candidato.

Sorteio

As vagas serão distribuídas por meio de sorteio eletrônico, que será realizado no dia 6 de outubro, a partir das 15h, no mesmo local das inscrições.

De acordo com o diretor da Diropa, Fabiano Braga, a abertura das inscrições reforça o compromisso da Prefeitura em garantir organização e oportunidades para os comerciantes ambulantes. “Assim como em outros eventos da capital, estamos oferecendo a chance de renda extra de forma organizada e segura, valorizando o trabalho dos comerciantes e estruturando a festa para que a população de Aracaju e turistas possam aproveitar com tranquilidade”, destacou.

