Pré-Caju 2025: entrega de abadás inicia no RioMar Shopping em Aracaju

A contagem regressiva começou! Os foliões já estão em clima de festa com a chegada do Pré-Caju, a primeira e maior prévia carnavalesca do Brasil. E, como não poderia ser diferente, o RioMar Aracaju, shopping oficial do evento, está pronto para receber os carnavalescos com uma estrutura especial, repleta de conforto, praticidade e experiências exclusivas.

De 13 a 16 de novembro, o shopping será o ponto de retirada dos abadás que dão acesso à folia. Neste ano, a entrega do passaporte da alegria vai acontecer no E4 (4º piso do estacionamento coberto), com atendimento de quinta a sábado, das 09h às 22h, e domingo, das 10h às 20h.

Operações do shopping se preparam para receber o folião

Além de toda estrutura e organização para que os carnavalescos possam retirar seus abadás com tranquilidade, a partir desta quinta (13), o RioMar oferece uma curadoria de serviços e produtos para quem não abre mão de brilhar na avenida ou no Camarote Aju.

Reformas de abadás, combos e ofertas especiais para o período em salões de beleza, esmalteria, barbearia, depilação, design de sobrancelha feminino e masculino, além de descontos em lojas de moda e acessórios, são alguns dos serviços oferecidos.

Para ficar por dentro das promoções preparadas para os dias de folia é só acessar o App RioMar Aracaju (Android e iOS) e conferir os serviços e ofertas. Com estrutura completa e serviços exclusivos, o RioMar Aracaju garante ao cliente a praticidade para viver a alegria do Pré-Caju.

