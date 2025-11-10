Pré-Caju 2025: inscrições para Camarote da Acessibilidade seguem até terça

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Semdef), abre as inscrições para o ‘Camarote Inclusão AJU’ do Pré-Caju 2025. Os interessados podem se inscrever gratuitamente a partir das 14h desta segunda-feira, dia 10, seguindo até o dia 11 de novembro, ou até esgotar, pelo site Sympla.

As inscrições são individuais e válidas para apenas um dia do evento, com a possibilidade de escolher a data desejada entre os dias 14 e 16 de novembro. O espaço tem capacidade para 250 vagas, destinadas a pessoas com deficiência e seus acompanhantes.

Segundo o secretário da Semdef, Antônio Luiz Santos, neste ano a Prefeitura decidiu inovar, adotando um formato semelhante ao do próprio Pré-Caju, no qual os participantes adquirem seus kits antecipadamente e têm acesso à festa com abadá e pulseira. “A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência entende que não há que se falar em exceção, exclusão ou segregação. Estaremos dentro da festa, no mesmo formato estabelecido por ela. Por isso, neste ano, criamos a inscrição pelo Sympla, a custo zero. O folião e a foliã com deficiência não pagam nada para se inscrever”, destacou.

A entrega dos kits, compostos por abadá e pulseira, ocorrerá entre os dias 12 e 14 de novembro, das 14h às 21h, no Aracaju Parque Shopping, localizado no bairro Industrial. A retirada é pessoal e intransferível, sendo obrigatória a apresentação do RG e de um laudo médico que comprove a deficiência. Caso o participante possua a Carteira de Identidade Nacional (CIN Inclusivo), o laudo não será exigido, desde que a deficiência esteja registrada no documento.

“O ‘Camarote Inclusão AJU’ é um espaço pensado para garantir que a folia seja, de fato, para todos. Localizado ao lado dos Arcos da Orla, o camarote oferece acessibilidade, conforto e diversão em um ambiente seguro e acolhedor. Com estrutura adaptada, equipe preparada e programação especial, o camarote celebra a diversidade, a inclusão e o direito de todos participarem da maior prévia carnavalesca do Brasil com alegria e respeito”, destacou o secretário Antônio Luiz.

Ala Inclusão AJU

Além do camarote acessível, a Semdef também participará do Pré-Caju 2025 com a ‘Ala Inclusão AJU’, que estará na avenida no dia 16 de novembro, às 16h, integrando o Bloco Caranguejo Elétrico, que este ano traz a animação da banda Armandinho, Dodô e Osmar. Serão disponibilizados 100 abadás para pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Conforme explicou o secretário Antônio Luiz, esses abadás serão distribuídos durante a entrega dos kits. “Os abadás dos kits servem tanto para o bloco quanto para a área da inclusão”, concluiu.

Inscrições no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/camarote-inclusao-aju/3186362

Foto: Mateus Souza/Semfas