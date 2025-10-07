Pré-Caju 2025: Prefeitura realiza sorteio de vagas para vendedores ambulantes

A sorte foi lançada e, com o coração cheio de expectativa, dona Eunice Carvalho foi uma das contempladas no sorteio para comercializar no Pré-Caju 2025, realizado nesta segunda-feira, 6, pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Entre as 611 vagas distribuídas nos segmentos de adereços e guloseimas, bebidas (isopor), diversos (barraca), drinks e bebidas (barraca), towner e food truck, a comerciante de bebidas, que atua no ramo há aproximadamente seis anos, já começou a se planejar e conta que esperou pacientemente pelo resultado.

“Todo Pré-Caju é especial e, enquanto eu tiver saúde, vou continuar participando” afirmou. “Todo ano eu participo. Às vezes paro um pouco, mas sempre acabo voltando. E, olha, praticamente todo ano eu ganho! Sou positiva, tenho fé. Essa é a minha festa: eu gosto demais! Trabalho, vendo, mas também brinco e me divirto,” contou Eunice, animada. A prévia carnavalesca acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro.

O diretor de Orlas e Parques da Emsurb (DIROPA), Fabiano Braga, destacou a importância de seguir os procedimentos como a retirada do boleto para os sorteados e a entrega das credenciais, para melhor andamento nas vendas durante o evento carnavalesco. “Para os ambulantes contemplados, as próximas etapas são essenciais. A entrega dos boletos acontece de 08 a 10 de outubro e o credenciamento acontece entre 10 a 12 de novembro, na sede da Emsurb, localizada na rua Dom Pedro II, n.º 135, bairro Ponto Novo, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h,” pontuou.

A próxima etapa do processo será o pagamento da taxa de Preço Público. “Os sorteados devem comparecer ao setor de Arrecadação da Emsurb e efetuar o pagamento até o dia 14 de outubro. O não comparecimento e pagamento implicarão na perda do direito de utilizar a vaga”, reenterrou o Diretor de Orlas e Parques, Fabiano Braga.

Confira abaixo os números contemplados para venda ambulante no Pré- Caju 2025:

Foto: Ascom/Emsurb