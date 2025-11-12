PRÉ-CAJU 2025: SMTT DE ARACAJU INFORMA AS ALTERAÇÕES TEMPORÁRIAS EM LINHAS DE ÔNIBUS; CONFIRA OS LOCAIS

Devido à realização do Pré-Caju 2025, que acontecerá de sexta-feira a domingo, de 14 a 16 de novembro, na Orla de Atalaia, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) informa que haverá alterações temporárias nos itinerários de algumas linhas do transporte coletivo urbano na capital durante os três dias do evento.
As mudanças nos itinerários passarão a valer das 17h de sexta-feira, 14, até às 5h de segunda-feira, 17, período em que algumas vias estarão bloqueadas por conta do Pré-Caju.
As mudanças serão adotadas para adequar os itinerários às interdições viárias previstas durante o Pré-Caju, garantido a fluidez do sistema de transporte, bem como o deslocamento seguro dos usuários e foliões.
Para garantir o transporte do público que sairá da festa de madrugada, a SMTT garantirá a circulação dos ‘Corujões’, ônibus com linhas que rodam por diversos bairros da capital e região metropolitana de meia-noite até às 4h.
Linhas com itinerário alterado
008 – Porto Sul / Bairro Industrial
Sul / Norte: Terminal Atalaia / Rótula / Avenida Desembargador José Antonio de Andrade Góes / Rua Milton Dortas Mendonça / Rua Aloísio Campos / Rua Construtor Genival Maciel / Avenida Mário Jorge Menezes Vieira.
Norte / Sul: Avenida Mário Jorge Menezes Vieira / Rua Engenheiro Francisco Manoel da Costa / Rua Aloísio Campos / Rua Pastor Martin Luther King / Avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes.
051 – Atalaia / Centro
Sul / Norte: Terminal Atalaia / Rótula / Avenida Desembargador José Antonio de Andrade Góes / Rua Dr. Milton Dortas / Rua Aloísio Campos.
Norte / Sul: Rua Aloísio Campos / Rua Dr. Fernando Sampaio / Avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes / Rótula / Terminal Atalaia.
100-1 – Circular Shopping 1
Sul / Norte: Sem alteração.
Norte / Sul: Rua Aloísio Campos / Rua Dr. Fernando Sampaio / Avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes / Rótula / Terminal Atalaia.
100-2 – Circular Shopping 2
Sul / Norte: Terminal Atalaia / Rótula / Avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes / Rua Dr. Milton Dortas / Rua Aloísio Campos.
Norte / Sul: Sem alteração.
600-1 – Circular Praias 01
Sul / Norte: Sem alteração.
Norte / Sul: Terminal Atalaia / Rua Arício Guimarães Fortes / Rua Lions Club / Avenida Poeta Vinícius de Moraes / Rua Deputado Clóvis Rollemberg / Avenida Melício Machado / Retorno / Avenida Melício Machado / Retorno / Avenida Dr. Sílvio Cabral Santana / SE-100.
600-2 – Circular Praias 02
Sul / Norte: SE-100 / Rótula / Rua Deputado Clóvis Rollemberg / Avenida Desembargador João Bosco de Andrade Lima / Terminal Atalaia.
Norte / Sul: Sem alteração.
Linhas sem alteração
007 – Fernando Collor / Atalaia
080 – Bugio / Atalaia
501 – Pov. São José / Zona Sul
502 – Santa Tereza / Atalaia
503 – Conj. Beira Mar / Zona Sul
504 – 17 de Março / Zona Sul
505 – Santa Maria / Zona Sul
701 – Jardim Atlântico / Mercado.
Corujão
001 – Corujão
Sentido Sul / Norte: Lateral do Terminal Atalaia / Rótula / Avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes / Rua Milton Dortas Mendonça / Rua Aloísio Campos / Rua Construtor Genival Maciel / Avenida Mário Jorge Menezes Vieira.
1002 – Corujão
Sentido Norte / Sul: Avenida Mário Jorge Menezes Vieira / Rua Engenheiro Francisco Manoel da Costa / Rua Aloísio Campos / Rua Pastor Martin Luther King / Avenida Desembargador José Antônio de Andrade Góes / Rótula / Avenida Antônio Alves.
1003 – Corujão
Sentido Sul / Norte: Lateral do Terminal Atalaia / Rótula / Avenida Antônio Alves.
Foto: Ascom/SMTT