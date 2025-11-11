PRÉ-CAJU 2025: SMTT DISPONIBILIZA OS PONTOS FIXOS DE TÁXI E TRANSPORTE POR APLICATIVO; CONFIRA OS LOCAIS AQUI

Mais uma edição do Pré-Caju será realizada neste fim de semana, 14 a 16 de novembro, na capital sergipana. A mobilidade segura dos foliões é uma das metas da Prefeitura de Aracaju, que além de linhas especiais do transporte coletivo e corujões, disponibilizará pontos fixos exclusivos para embarque e desembarque de táxis e, de forma inédita, ponto fixo para transporte por aplicativo.

Serão disponibilizados três pontos de táxis, localizados na Avenida Conselheiro João Moreira Filho, entre as ruas Pastor Martin Luther King e Dr. Fernando Sampaio; na Avenida Rotary e na Rua Waldemar Silva Carvalho, com acesso restrito apenas a táxis. Já os transportes por aplicativo deverão utilizar a Avenida Desembargador João Bosco de Andrade Lima, no trecho ao lado do Terminal da Atalaia, como ponto de embarque e desembarque.

O superintendente da SMTT de Aracaju, Nelson Felipe, destaca que os motoristas de táxi e de aplicativo deverão respeitar os espaços destinados a cada um, não podendo embarcar e nem desembarcar passageiros fora dos pontos destinados a eles. “Precisamos pensar na coletividade e em sua segurança. Os foliões não poderão embarcar nem desembarcar fora dos pontos exclusivos, sobretudo na rotatória em frente ao Terminal da Atalaia para não congestionar o trânsito e nem colocar em risco as suas vidas. Esses espaços são uma oportunidade de garantir uma mobilidade segura para todos”, reforça o superintendente.

Foto: Arquivo PMA/ Alberto Cézar