Pré-Caju 2025: últimos dias do terceiro lote de abadás, em Aracaju

Faltam poucos dias para a virada do terceiro lote de abadás do Pré-Caju 2025! Os interessados têm até às 23h59 do dia 10 de novembro para garantir ingressos com os preços atuais para os blocos oficiais, o Camarote Aju e a última noite do Ensaio do Pré-Caju. Depois disso, os valores sobem e os foliões terão que pagar mais caro para curtir a festa mais esperada do ano!

O Pré-Caju, maior carnaval fora de época do Brasil, acontece entre 14 e 16 de novembro na Orla de Atalaia, em Aracaju. A festa reúne grandes nomes da música nacional nos blocos de trios, como Ivete Sangalo (Com Amor), Saulo Fernandes (Com Amor), Bell Marques (Vumbora), Léo Santana (Vem com o Gigante), Xandy Harmonia (Torcida), além de outras estrelas nos trios da pipoca, a exemplo de Durval Lelys, Timbalada e Psirico.

O Camarote Aju oferece três dias de pura animação com estrutura premium e shows de artistas como Wesley Safadão, Banda Eva, Léo Santana, Rafa & Pipo, Larissa Costa, Luiz Ferraz, Pagod’art, Henry Freitas, Claudia Leitte e Zé Neto & Cristiano, garantindo experiência completa para os foliões.

Os ingressos estão disponíveis na Point do Ingresso, no 2º piso do RioMar Shopping Aracaju, e também pelo site www.pointdoingresso.com.br, com parcelamento em até 10x no Banese Card e 5x nos demais cartões, sem juros.

O evento conta com patrocínio de AMSTEL, Banese Card, GBarbosa, Petrox, Esporte da Sorte e Estância 92, além do apoio da Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado de Sergipe. Mais informações: www.precaju.com.br ou pelo telefone/WhatsApp (79) 3085-7300.

Texto e foto Osanilde Oliveira