Pré-Caju: ambulantes sorteados têm até o dia 21 para quitar os boletos

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) começou a emitir, nesta quinta-feira, 17, o boleto da taxa de liberação de espaço público destinado aos comerciantes sorteados para a venda de bebidas, alimentos e adereços durante o Pré-Caju 2024. A entrega dos documentos, que segue até esta sexta, 18, é parte das medidas que assegura a disposição dos ambulantes na prévia carnavalesca realizada entre os dias 8 e 10 de novembro, na Orla da Atalaia.

Trabalhando há mais de 30 anos no ramo de eventos na capital e interior, Rogério de Jesus Oliveira reconheceu a organização e agilidade da empresa municipal em todas as etapas direcionadas ao ordenamento das atividades comerciais na área onde ocorrerá a festa. “A forma de organização por sorteio é transparente e oferece oportunidade igual a todos. Quanto ao evento, tenho as melhores expectativas e sempre me preparo para entregar o melhor atendimento para os foliões”, comentou animado.

“O Pré-Caju sempre rende bons lucros e a espera pela chegada da festa só aumenta a cada dia. Basta se planejar com antecedência que no final o lucro é certo”, afirmou Luiz Eduardo de Jesus, que vai comercializar bebidas na modalidade em isopor.

O presidente da Emsurb, Bruno Moraes, reforçou a importância do cumprimento dos prazos para que o direito de utilização do espaço público seja concedido aos vendedores que irão ocupar os mil pontos fixos e móveis distribuídos em seis segmentos, conforme edital.

“Os vendedores devem ficar atentos ao prazo de quitação, que neste caso encerra dia 21, na próxima segunda-feira. Já a entrega das credenciais será feita nos dias 31 de outubro, 1, 4 e 5 de novembro”, explicou o gestor.

Quanto ao prazo para a montagem das estruturas ao longo da Orla, Bruno informou que a locação na avenida poderá ser feita nos dias 7 e 8 de novembro. “Para isso, as nossas equipes de fiscais estarão presentes no local para orientar que os vendedores autorizados ocupem os locais que foram previamente demarcados”, finalizou Bruno.

Fonte e foto Ascom/Emsurb