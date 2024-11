Pré-Caju: com apoio da Prefeitura, evento impulsiona economia e turismo em Aracaju

O Pré-Caju 2024, a maior prévia carnavalesca do Brasil, trouxe uma onda de alegria e, principalmente, um impulso significativo à economia e ao turismo de Aracaju. Iniciado na última sexta-feira, 8, o evento se encerra neste domingo, 10, com um saldo positivo não só em termos de diversão, mas também de movimentação financeira, atraindo turistas e fortalecendo o comércio local.

A Prefeitura de Aracaju tem um papel fundamental na organização do evento, garantindo todo o suporte logístico para atender os foliões, proporcionando a segurança e infraestrutura adequadas. Além de reforçar o efetivo da segurança pública, a gestão municipal mobilizou equipes de limpeza, trânsito, assistência social e saúde para manter a festa organizada e segura.

Desde o primeiro dia da festa, a cidade foi tomada por foliões de todas as regiões do país, e a circulação intensa de pessoas nas ruas de Aracaju reflete no entusiasmo de comerciantes e prestadores de serviço. O cenário é de celebração para donos de hotéis, bares, restaurantes e ambulantes, que observam o aumento expressivo no consumo e, consequentemente, em seus lucros.

Segundo José Crispim Mota Júnior, proprietário do Hotel Jatobá, na Orla de Atalaia, a ocupação atingiu a lotação máxima. “O Pré-Caju é a nossa vitrine, é o momento para a gente divulgar o nosso destino Aracaju para todo o Brasil. Graças aos gestores, que estão investindo bastante no turismo, estamos trazendo novamente o destino Sergipe para o Brasil e para o mundo, pois temos muito a mostrar da nossa cultura, diversidade e acolhimento. Durante essa festa, nós já estamos com 100% da ocupação, isso está sendo muito bom, e espero que cada vez mais os governantes olhem com carinho para o turismo, porque não só a hotelaria, mas outros setores acabam ganhando, como os ambulantes, mercadinhos, os guias turísticos, entre outros”, disse.

A movimentação econômica gerada pelo Pré-Caju também alcança as pousadas que ficam espalhadas próximas ao local da festa. A gerente da pousada Santa Fé, Janislei Santos de Jesus, conta que o evento tem beneficiado bastante os negócios. “Com o Pré-Caju, a movimentação fica grande e acredito que todos os estabelecimentos da hotelaria estão com a ocupação máxima. E também, por ser uma festa bem estruturada, os hóspedes têm a tranquilidade em relação à segurança. Hoje, alguns hóspedes já foram embora, mas outros já estão procurando. A ocupação está sendo maravilhosa, com muitos turistas, principalmente de baianos, mas tem gente de todos os lugares. Nós nos preparamos antes para receber os visitantes que vêm ao Pré-Caju. No mês de junho, já fizemos os pacotes turísticos, e em setembro, já não tínhamos mais vagas”, declarou.

Opinião semelhante tem Luiz Oliveira Filho, que trabalha na pousada Panorâmica, também localizada nas proximidades de onde acontece o Pré-Caju. “Não tenho dúvidas de que essa é uma grande festa, que traz muitos recursos para o município e para quem trabalha em todos os setores. É ótimo para o nosso município. Assim como os outros hotéis, a nossa taxa de ocupação também está em 100%”, afirmou.

Bares e restaurantes

No setor gastronômico, a festa também gera excelentes resultados. Os aracajuanos e turistas que vão ao Pré-Caju acabam consumindo nos bares e restaurantes da cidade, o que movimenta a economia da capital. Jadson Aragão Gosta, gerente do restaurante Bali, destacou que esse é um evento grandioso, que traz muitos benefícios para a cidade. “A movimentação aqui, durante o Pré-Caju, aumenta bastante, a gente fica com uma clientela em cerca de 90% da nossa capacidade, e só temos a agradecer. Neste ano, estamos com muitos turistas frequentando e acredito que essa festa está sendo muito bem falada pelo Brasil afora”, disse.

Leila Araújo Lopes, gerente do restaurante Matuto, comemora o aumento substancial da clientela circulante no estabelecimento durante o Pré-Caju. “Esse é um período de muito fluxo, no qual temos a possibilidade de atender os turistas e, consequentemente, aumentar as nossas vendas. A nossa equipe sempre se prepara para receber todas as pessoas que vêm para curtir a festa, com bastante conforto, e usufruir da beleza da nossa cidade”, declarou.

O gerente do restaurante Terra Tupi, Leandro Vicente da Cunha, também se mostra otimista. “O Pré-Caju atrai muitos turistas, pessoas de vários estados, e a movimentação daqui acaba atingindo 100% a mais de clientes do que a gente atende em outras épocas do ano. É um evento que ajuda o comércio e a circulação do dinheiro para os ambulantes, restaurantes e todo mundo que vende algo. Todos acabam tendo um lucro a mais. Ou seja, essa é uma festa que é importante para todo mundo”, destaca.

Com cerca de 400 mil foliões ao longo dos três dias de evento, o Pré-Caju consolida-se como um dos principais impulsionadores da economia de Aracaju. Para a cidade, além de ser uma festa que marca o calendário de eventos, com o apoio da Prefeitura de Aracaju, é uma oportunidade de mostrar seu potencial turístico, cultural e comercial.

clique para ampliar

Foto: Alberto Cézar/PMA