Pré-Caju: entrega de abadás dos blocos e camisas do Camarote Aju será de 7 a 10/11

Tudo pronto para acontecer o Pré-Caju 2024! Na próxima quinta-feira, 7 de novembro, terá início a troca dos vouchers pelas camisas do Camarote Aju e abadás dos blocos de trio. O processo de entrega ocorrerá em dois pontos no segundo piso do RioMar Shopping Aracaju até domingo (10), em horários diferenciados.

A troca dos vouchers pelas camisas do Camarote Aju e abadás dos blocos Daquele Jeito (Xanddy Harmonia) e Vem com o Gigante (Léo Santana) vai ocorrer na Arena RioMar, vizinho à loja Camicado.

Já os kits dos blocos Vumbora (Bell Marques), Com Amor (Ivete Sangalo) e Eu não vou embora (Tomate) serão entregues na loja entre a Le Biscuit e Cinemark.

Quem comprou os vouchers para o Camarote Aju e blocos de trios presencialmente na loja Point do Ingresso, basta apresentar o mesmo para a troca do abadá ou camisa. Mas se a compra foi realizada pela internet, será necessário apresentar o documento de identificação, além do voucher.

Horário de entrega

Na quinta-feira, 7 de novembro, a entrega das camisas e abadás terá início às 08h. Já na sexta e sábado, dias 8 e 9, o processo de troca dos vouchers pelos kits terá início às 09h. E no domingo (10), os dois pontos de trocas abrem a partir das 10h. Todos os dias o processo de entrega segue até às 22h, com exceção do domingo, que vai até às 20h, horário de funcionamento do centro de compras.

Ponto de vendas

Quem ainda não garantiu o abadá ou camisa para curtir o Pré-Caju 2024 pode procurar à loja oficial do evento: Point do Ingresso (1º piso RioMar Shopping Aracaju), das 10h às 22h. Outra alternativa de compra é através do site www.precaju.com.br. O Pré-Caju acontecerá de 8 a 10 de novembro, na Orla de Atalaia, em Aracaju (SE). Mais informações através do Whatsapp (79) 3085-7300.

Por Osanilde Oliveira