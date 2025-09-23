Pré-Caju Kids leva folia e diversão ao RioMar Shopping Aracaju

Brincadeiras, personagens infantis, sorteios e shows animam a programação gratuita

A criançada já tem encontro marcado com a alegria do pré-carnaval sergipano. No dia 5 de outubro, a partir das 16h, acontece o Pré-Caju Kids 2025, no RioMar Shopping, durante a gravação especial do programa Canal Elétrico. O evento será aberto ao público, com acesso gratuito.

A tarde promete encantar os pequenos foliões com brincadeiras, sorteios de brindes e presença de personagens infantis, além de apresentações musicais que vão agitar o palco. A partir das 16h, com a abertura dos portões, haverá brincadeiras, seguidas pelo show do Palhaço Soneca e encerrando com a apresentação da cantora Duda Galvão.

O Pré-Caju Kids é uma realização do RioMar Shopping, com patrocínio do Banese Card, GBarbosa, Petrox e Estância92, além do apoio da Gráfica JAndrade, Fleximidia e TV Atalaia (Record). Uma oportunidade perfeita para toda a família celebrar a magia da folia em um ambiente lúdico, seguro e cheio de cores, antecipando o clima festivo que já toma conta de Aracaju.

Texto e foto Osanilde Oliveira