Pré-Caju kids: programação do bloco infantil será lançada no dia 13 de julho

Mais uma vez, a criançada terá dia especial no Pré-Caju! E se em 2023 a programação agradou os pequenos e toda a família, espera só pra ver o que vem aí em 2024! Para apresentar todas as novidades do Pré-Caju Kids, a Comissão Organizadora da maior prévia carnavalesca do Brasil vai promover um evento no dia 13 de julho, na praça de alimentação Mar do RioMar Shopping, das 17h às 20h, com direito a shows musicais e muitas brincadeiras.

Para animar os baixinhos no lançamento oficial do bloco Pré-Caju kids, foram “escalados” a cantora Duda Galvão e o Palhaço Soneca, além de muitos outros personagens infantis. Portanto, prepare-se porque será uma grande festa para anunciar outra grande festa! E o melhor, todos estão convidados!

Por Osanilde Oliveira