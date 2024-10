Pré-Caju Kids promete diversão para toda a família no RioMar Aracaju

Evento gratuito promete momentos de muita diversão para a criançada

Neste sábado, 19 de outubro, o RioMar Aracaju transforma-se em palco para o Pré-Caju Kids, uma animada versão infantil da tradicional prévia carnavalesca sergipana. O evento, que ocorre na área externa do shopping, em frente ao estacionamento coberto, promete atrair o público infantil e suas famílias para uma tarde de muita alegria, brincadeiras e folia.

A abertura dos portões acontece às 13h30, com apresentação do DJ Luquinhas dando início à festa. Às 14h, a Banda SolKids sobe ao palco para animar os pequenos foliões, seguida pela apresentação do Palhaço Soneca, das 15h30 às 16h30. O grande encerramento fica por conta do carisma da cantora Maysa Reis, que às 17h promete um show contagiante.

A entrada é mediante a apresentação da pulseira de acesso. O Pré-Caju Kids é uma oportunidade imperdível para as famílias aproveitarem a alegria, em um ambiente seguro e repleto de atrações para os pequenos. O regulamento do evento pode ser conferido no App RioMar Aracaju.

Serviço

O quê? Prévia carnavalesca Pré-Caju Kids 2024.

Quando? Dia 19 de outubro.

Onde? Área externa do RioMar Aracaju, em frente ao deck park – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Gratuito, mediante apresentação de pulseira de acesso.

Foto assessoria

