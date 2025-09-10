Pré-Caju lança promoção com ingresso extra para o Ensaio Oficial

Comprou Camarote Aju de sábado ou domingo, ganhou ingresso para curtir Timbalada no estacionamento do RioMar

O Pré-Caju preparou uma ação especial para os foliões que já estão em contagem regressiva para a maior prévia carnavalesca do Brasil. Quem adquirir o Camarote Aju para o sábado ou domingo do evento ganhará de presente um ingresso para curtir o Ensaio Oficial do Pré-Caju, que acontece no dia 18 de outubro, no estacionamento do RioMar Aracaju.

O aquecimento da folia contará com shows imperdíveis de Timbalada, Bruninho Top7 e Kart Love, em uma noite que promete marcar o calendário cultural sergipano. “É uma forma de valorizar o público que já garante presença no Pré-Caju e proporcionar uma experiência ainda mais completa”, destaca a organização do evento.

Os ingressos são limitados e a expectativa é de grande procura. As compras podem ser realizadas com todos os cartões de crédito, e no Banese Card o parcelamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. A promoção “Compre e Ganhe” reforça a tradição do Pré-Caju de inovar e oferecer experiências diferenciadas ao público.

O evento conta com patrocínio de Petrox, Esportes da Sorte, Estância 92, GBarbosa e Banese Card, além do apoio do RioMar Shopping, Flex Mídia, Prefeitura de Aracaju e Governo de Sergipe.

Texto e foto Osanilde Oliveira