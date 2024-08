Pré-Caju: Michele Andrade é confirmada como atração do Camarote Aju

Mais uma atração é incorporada a programação do Pré-Caju 2024. Dessa vez, a organização da maior prévia carnavalesca do Brasil anuncia a participação da cantora Michele Andrade como atração especial da sexta-feira, 8 de novembro, do Camarote Aju.

Com um dos nomes mais requisitados das festas juninas deste ano, a “Dona da Farra” está entre os principais talentos desta geração e promete muito “fuzuê e bololô” na primeira noite de Pré-Caju. Além de Michele, também subirão ao palco do Camarote Aju na mesma noite, Klessinha, Durval Lélys, Dennis e Parangolé.

Foto assessoria

Por Osanilde Oliveira