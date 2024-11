Pré-Caju: PMA realiza vistoria para garantir segurança e conforto

A Prefeitura de Aracaju e o Governo do Estado, por meio de equipes de diversos órgãos e secretarias, realizaram na manhã desta quarta-feira, 6, uma vistoria completa ao longo do percurso do Pré-Caju 2024.

A maior prévia carnavalesca do Brasil será realizada neste fim de semana, de 8 a 10, na Orla da Atalaia, e contará com amplo suporte logístico da administração municipal para garantir a segurança e o sucesso do evento.

A inspeção envolveu profissionais da Defesa Civil, Guarda Municipal, ambos ligados à Defesa Social e da Cidadania (Semdec), Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), bem como órgãos do Governo do Estado, que avaliaram as condições da estrutura e dos espaços destinados aos foliões, como camarotes, e aos trios elétricos. A visita técnica foi coordenada pelo superintendente da SMTT, tenente-coronel Silvio Prado, e contou com a presença do vereador Fabiano Oliveira, um dos organizadores da festa.

Durante a vistoria, foi feita uma inspeção completa de toda a estrutura de camarotes, bem como dos espaços que abrigarão os órgãos públicos que atuarão no evento. Também foi verificada a parte da pavimentação do piso, observando se há necessidade de reparos. Além disso, a inspeção também deu conta da parte de contraventamentos e estacionamentos, entre outras questões técnicas.

As equipes de fiscalização envolvidas percorreram todo o trajeto do Pré-Caju 2024, na avenida Santos Dumont, partindo do estacionamento da Passarela do Caranguejo até o local onde ficam os camarotes, verificando a situação dos 31 acessos, sendo 15 disponíveis para o fluxo, e 16 para rotas de fuga e veículos de carga e descarga.

“Serão 400 mil pessoas de público flutuando durante os três dias, e a gente pretende acomodá-las com o maior conforto e segurança possível. Por isso, todo esse aparato da Prefeitura de Aracaju e do Governo do Estado em oferecer segurança aos foliões que não terão acesso a parte particular do evento, ou seja, o que estarão na pipoca. É para elas que a gente montou toda essa operação, para que todos venham curtir o Pré Caju 2024 com total conforto e segurança”, afirmou o tenente-coronel Silvio Prado.

Para o vereador Fabiano Oliveira, um dos organizadores do Pré-Caju, o apoio logístico da gestão municipal é de fundamental importância para o sucesso desta festa, que traz benefícios para a economia da cidade. “É um trabalho de fundamental importância para que possamos dar a tranquilidade e mostrar a organização da Prefeitura de Aracaju, que dá o apoio necessário e de fundamental para o que a festa acontece. Esse trabalho é uma demonstração de profissionalismo, de compromisso com o turismo do nosso estado e da nossa cidade. É gratificante ver o cartão postal mais bonito do Brasil repleto de amor e de alegria, e levando o nome da nossa cidade para o mundo e para todo o Brasil”, disse.

Logística

O apoio logístico da Prefeitura de Aracaju na maior prévia carnavalesca do Brasil garantirá que todos os foliões tenham conforto e segurança durante os três dias de Pré-Caju. Ao longo de todo o evento, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) estará no local com um posto médico montado para atender a população. O local contará com 15 leitos, sendo dois de estabilização para pacientes com quadros mais graves. Além desses, haverá também 10 poltronas de medicação rápida. Serão, ao todo, três médicos de plantão em cada noite, três enfermeiros, 11 técnicos de enfermagem e gestores.

“Para dar suporte a esses pacientes que possam precisar de deslocamento para os hospitais nós contaremos com apoio de duas ambulâncias do Samu, uma ambulância de suporte básico e uma ambulância de suporte avançado. É muito importante o posto médico no evento para oferecer esse suporte, para que as pessoas possam aproveitar de forma segura e, caso haja uma de necessidade, elas possam ter uma assistência adequada”, explicou Suiane Oliveira, representante da Secretaria Municipal da Saúde.

Já a Defesa Civil tem trabalhado intensamente no acompanhamento e inspeção das estruturas, como explicou o coordenador geral da Defesa Civil, Robson Rabêlo. “Desde o início da montagem estamos acompanhando, de forma a certificar que os profissionais envolvidos na montagem e desmontagem dessas estruturas serão pessoas capacitadas. Fizemos a coleta de toda essa documentação que certifica a qualidade e a Defesa Civil agora acompanha essa vistoria para garantir que o que foi especificado na montagem, nos projetos, de fato foi executado”, afirmou.

Dentro do âmbito do trabalho da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), as equipes já estão, há mais de uma semana, fazendo toda a parte de limpeza urbana. “Estamos agora fazendo um pente fino, nesse processo de mutirão, recolhendo pequenos resíduos, varrendo e retirando tudo aquilo que é inapropriado à limpeza urbana. Acredito que está tudo pronto e preparado para que aconteça a festa com todo o brilho de sempre, com o apoio da Prefeitura de Aracaju”, disse o presidente da Emurb, Bruno Moraes.

Ele explicou que, durante todos os três dias do evento, haverá estrutura de limpeza urbana e fiscalização, tanto em relação à limpeza, quanto na questão da venda de bebidas pelos comerciantes.

Já em relação à segurança pública, a Guarda Municipal de Aracaju (GMA) atuará aqui com mais de 300 guardiões nos três dias do evento. O comandante da Guarda Municipal de Aracaju, subinspetor de 2ª classe Fernando Mendonça, explicou como se dará todo o trabalho da corporação.

“Os agentes vão estar distribuídos principalmente na segurança do transporte público, visto que nós temos um fluxo muito grande de pessoas. O terminal do Atalaia vai ter uma atenção diferenciada da Guarda Municipal. Lá também vai estar posicionada nossa base móvel de videomonitoramento, que fará todo o monitoramento daquele entorno. Lá teremos acesso às câmeras distribuídas em todos os terminais”, disse.

O comandante explicou também que haverá monitoramento em todo o transporte público da capital, para garantir a segurança de todos que venham a se deslocar para o evento. A Guarda Municipal também contará com uma equipe extra para fazer a revista nas principais entradas do evento. “Também vamos estar com o nosso grupamento especializado, com o motopatrulhamento, o grupamento tático operacional, entre outras equipes que farão a segurança nos terminais e também no entorno, para que as pessoas possam vir com segurança e possam retornar com segurança para suas casas usando o transporte público ou qualquer outro meio de transporte”, declarou.

Foto: Alberto Cézar/PMA