PRÉ-CAJU: REUNIÃO NA PREFEITURA DE ARACAJU OFICIALIZA DATA DA EDIÇÃO; SERÁ ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE NOVEMBRO

O empresário Fabiano Oliveira, também presidente da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), esteve na Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) nesta terça-feira (06/5), para apresentar o balanço do Pré-Caju 2024 à prefeita Emília Corrêa.

O encontro, que aconteceu no gabinete da chefe do executivo, contou também com a presença do presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), vereador Ricardo Vasconcelos.

O relatório apresentado pelo organizador do Pré-Caju traz dados comprovados que a edição da festa em 2024 movimentou a economia, gerou empregos e projetou Aracaju para todo o país.

O documento também destaca a grande participação da população de forma gratuita já que é a única prévia carnavalesca no Brasil a manter o formato aberto.

Na ocasião, Fabiano também protocolou o ofício oficializando a data do Pré-Caju 2025, que ocorrerá entre os dias 14 e 16 de novembro, na Orla de Atalaia, cartão postal da capital sergipana, onde se concentram o maior número de hotéis, ressaltantes e bares na cidade.

Os foliões sergipanos e turistas já pode se preparar para curtir dias de muita diversão e alegria em Aracaju. Vem aí a edição 2025 do Pré-Caju!

Texto e foto Osanilde Oliveira