PRÉ-CAJU: SMTT REALIZA INTERVENÇÕES PARA REDUZIR FLUXO DE VEÍCULOS NA ROTATÓRIA DA ATALAIA, EM ARACAJU

Durante o Pré-Caju, que acontece de 14 a 16 de novembro, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), adotará bloqueios a partir das 8h deste sábado, 15, em pontos estratégicos da zona sul da cidade, principalmente nas vias de acesso ao bairro Atalaia, com o objetivo de garantir a segurança viária e a fluidez no tráfego durante o evento.

As intervenções serão feitas por agentes de trânsito da SMTT e contarão com o uso de manilhas de concreto. O primeiro bloqueio será implantado na avenida José Carlos Silva, onde os agentes controlarão o tráfego para impedir o acesso direto à via principal, direcionando os condutores para a avenida Hildete Falcão Baptista. O segundo bloqueio será montado com manilhas no primeiro retorno da Hildete Falcão Baptista, e o terceiro ponto de interdição será no cruzamento entre as avenidas Hildete Falcão Baptista e Monteiro Lobato.

As medidas têm como objetivo reduzir o volume de veículos que chegam à rotatória do Terminal da Atalaia, área de grande movimentação durante o Pré-Caju, evitando congestionamentos e conflitos no trânsito. Como alternativa, os motoristas podem optar pela avenida Melício Machado.

O coordenador de Trânsito da SMTT, Walter Faro, destaca que a ação é essencial para organizar a chegada dos foliões. “Um dos principais desafios é o grande volume de veículos na chegada ao evento. Com esses bloqueios e o redirecionamento do tráfego, esperamos reduzir a concentração de carros na rotatória e garantir mais segurança e fluidez para todos”, afirmou.

Durante todo o evento, viaturas da SMTT estarão posicionadas orientando os condutores e promovendo os desvios necessários. A recomendação é que os motoristas fiquem atentos à sinalização e às orientações dos agentes, planejando seus deslocamentos com antecedência para evitar atrasos.

