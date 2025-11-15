Pré-Caju teve inicio nesta sexta e segue até domingo; veja programação dos blocos, pipocas e camarote

A edição do Pré-Caju 2025 teve inicio nesta sexta-feira (14) e segue até o domingo (16), na Orla da Atalaia, em Aracaju.
Ivete Sangalo, Bell Marques, Durval Lelys, Léo Santana, Xanddy Harmonia, Saulo, Timbalada, Márcia Freire e Alexandre Peixe comandam os trios, garantindo a trilha sonora.
O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Saúde (SES) e a prefeitura de Aracaju, promovem o Bloco da Prevenção combinando conscientização, saúde e diversão, distribuindo preservativos e materiais educativos sobre o tema durante o percurso.
O Dr. Almir Santana, destacou os cuidados e a importância do bloco de prevenção, que distribuiu preservativos. “Nosso objetivo é conscientizar sobre a prevenção de ISTs e ajudar quem vive com HIV em situação de vulnerabilidade”, explicou.
A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Pessoa com Deficiência, promoverá o Camarote Inclusão AJU, destinado as pessoas com deficiência (PCD) oferecendo acessibilidade e conforto.
Nos camarotes, a primeira noite foi de muita animação, além dos milhares de foliões, vários políticos foram vistos circulando e trocando cumprimentos.
Também é destaque a organização e a segurança no evento, onde estão sendo empregados centenas de policiais civis, militares e agentes da policia cientifica.
O Pré-Caju 2025 conta com o patrocínio de AMSTEL, Banese Card, GBarbosa, Petrox, Esporte da Sorte e Estância 92, além do apoio da Prefeitura de Aracaju e do Governo de Sergipe.
Confira abaixo a programação completa dos blocos, pipocas e camarote:
Sábado (15/11)
18h – Franquinho Vaqueiro
20h – Kart Love
22h – Claudia Leitte
00h – Henry Freitas
02h – Pagodart
Domingo (16/11)
18h – Larissa Costa
20h – Rafa e Pipo Marques
22h – Éric Land
00h – Zé Neto e Cristiano
02h – Parangolé
Blocos e pipocas
Sábado (15/11)
13h30 – Bloco da Prevenção: Maysa Reis (pipoca)
14h00 – Bloco Vumbora: Bell Marques
14h30 – Bloco Com Amor: Ivete Sangalo
15h00 – Bloco da Torcida: Xanddy Harmonia
15h30 – Trio Verão Sergipe: Durval Lelys (pipoca)
16h00 – Axé 40 Anos (Salvador): Alexandre Peixe (pipoca)
16h30 – Bloco das Cajuranas: Psirico (pipoca)
17h00 – Pipoca da FM Sergipe: Valneijós
17h30 – Trio Arraiá do Povo: Mikael Santos (pipoca)
18h00 – Pipoca Elétrica: É o Tchan e Bruninho Top7
18h30 – Bloco da Limpeza: Banda de Frevo (pipoca)
Domingo (16/11)
13h00 – Bloco do Papelão: Inspiração do Gueto (pipoca)
13h30 – Pipoca Laroyê: Descidão dos Quilombolas
14h00 – Bloco Com Amor: Saulo Fernandes
14h30 – Bloco Vumbora: Bell Marques
15h00 – Bloco Vem com o Gigante: Léo Santana
15h30 – Axé 40 Anos (Salvador): Márcia Freire (pipoca)
16h00 – Pipoca Caranguejo Elétrico: Armandinho Dodô e Osmar
16h30 – Trio Verão Sergipe: Timbalada (pipoca)
17h00 – Pipoca da FM Sergipe: Jau e Edson Gomes
17h30 – Trio Arraiá do Povo: Natanzinho Lima (pipoca)
18h00 – Bloco da Limpeza: Banda de Frevo (pipoca)
Foto: divulgação/Pré-Caju