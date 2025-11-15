E-mail: faxaju@faxaju.com.br
Aracaju, 15 de novembro de 2025

Aracaju, 31 de outubro de 2025

Search

Pré-Caju teve inicio nesta sexta e segue até domingo; veja programação dos blocos, pipocas e camarote

  • |  
BELLMARQUES_FOTODIV_PRECAJU

A edição do Pré-Caju 2025 teve inicio nesta sexta-feira (14) e segue até o domingo (16), na Orla da Atalaia, em Aracaju.

Ivete Sangalo, Bell Marques, Durval Lelys, Léo Santana, Xanddy Harmonia, Saulo, Timbalada, Márcia Freire e Alexandre Peixe comandam os trios, garantindo a trilha sonora.

O Governo de Sergipe, através da Secretaria de Saúde (SES) e a prefeitura de Aracaju, promovem o Bloco da Prevenção combinando conscientização, saúde e diversão, distribuindo preservativos e materiais educativos sobre o tema durante o percurso.

O Dr. Almir Santana, destacou os cuidados e a importância do bloco de prevenção, que distribuiu preservativos. “Nosso objetivo é conscientizar sobre a prevenção de ISTs e ajudar quem vive com HIV em situação de vulnerabilidade”, explicou.

A Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria da Pessoa com Deficiência, promoverá o Camarote Inclusão AJU, destinado as pessoas com deficiência (PCD) oferecendo acessibilidade e conforto.

Nos camarotes, a primeira noite foi de muita animação, além dos milhares de foliões, vários políticos foram vistos circulando e trocando cumprimentos.

Também é destaque a organização e a segurança no evento, onde estão sendo empregados centenas de policiais civis, militares e agentes da policia cientifica.

O Pré-Caju 2025 conta com o patrocínio de AMSTEL, Banese Card, GBarbosa, Petrox, Esporte da Sorte e Estância 92, além do apoio da Prefeitura de Aracaju e do Governo de Sergipe.

Confira abaixo a programação completa dos blocos, pipocas e camarote:

Sábado (15/11)

18h – Franquinho Vaqueiro

20h – Kart Love

22h – Claudia Leitte

00h – Henry Freitas

02h – Pagodart

Domingo (16/11)

18h – Larissa Costa

20h – Rafa e Pipo Marques

22h – Éric Land

00h – Zé Neto e Cristiano

02h – Parangolé

Blocos e pipocas

Sábado (15/11)

13h30 – Bloco da Prevenção: Maysa Reis (pipoca)

14h00 – Bloco Vumbora: Bell Marques

14h30 – Bloco Com Amor: Ivete Sangalo

15h00 – Bloco da Torcida: Xanddy Harmonia

15h30 – Trio Verão Sergipe: Durval Lelys (pipoca)

16h00 – Axé 40 Anos (Salvador): Alexandre Peixe (pipoca)

16h30 – Bloco das Cajuranas: Psirico (pipoca)

17h00 – Pipoca da FM Sergipe: Valneijós

17h30 – Trio Arraiá do Povo: Mikael Santos (pipoca)

18h00 – Pipoca Elétrica: É o Tchan e Bruninho Top7

18h30 – Bloco da Limpeza: Banda de Frevo (pipoca)

Domingo (16/11)

13h00 – Bloco do Papelão: Inspiração do Gueto (pipoca)

13h30 – Pipoca Laroyê: Descidão dos Quilombolas

14h00 – Bloco Com Amor: Saulo Fernandes

14h30 – Bloco Vumbora: Bell Marques

15h00 – Bloco Vem com o Gigante: Léo Santana

15h30 – Axé 40 Anos (Salvador): Márcia Freire (pipoca)

16h00 – Pipoca Caranguejo Elétrico: Armandinho Dodô e Osmar

16h30 – Trio Verão Sergipe: Timbalada (pipoca)

17h00 – Pipoca da FM Sergipe: Jau e Edson Gomes

17h30 – Trio Arraiá do Povo: Natanzinho Lima (pipoca)

18h00 – Bloco da Limpeza: Banda de Frevo (pipoca)

Foto: divulgação/Pré-Caju

Leia também